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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 июля
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 26.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-26T17:35+0300
2026-07-26T17:35+0300
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СУХУМ, 26 июл — Sputnik. В понедельник, 27 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможны кратковременные дожди и грозы, днем осадки маловероятны. Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолетового излучения.Атмосферное давление — пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +16°С до +21°С, днем — от +26°С до +31°С.Температура морской воды — +26°С.Волнение моря слабое и умеренное, 1–3 балла.Относительная влажность воздуха — 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 26 июл — Sputnik. В понедельник, 27 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможны кратковременные дожди и грозы, днем осадки маловероятны. Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Атмосферное давление — пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +16°С до +21°С, днем — от +26°С до +31°С.
Температура морской воды — +26°С.
Волнение моря слабое и умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха — 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум — ночью +20°С, днем +30°С.
Гагра — ночью +21°С, днем +30°С.
Пицунда — ночью +21°С, днем +31°С.
Гудаута — ночью +20°С, днем +30°С.
Новый Афон — ночью +21°С, днем +30°С.
Очамчыра — ночью +20°С, днем +30°С.
Гал — ночью +20°С, днем +31°С.
Ткуарчал — ночью +19°С, днем +29°С.