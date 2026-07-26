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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 26.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-26T17:35+0300

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СУХУМ, 26 июл — Sputnik. В понедельник, 27 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможны кратковременные дожди и грозы, днем осадки маловероятны. Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолетового излучения.Атмосферное давление — пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +16°С до +21°С, днем — от +26°С до +31°С.Температура морской воды — +26°С.Волнение моря слабое и умеренное, 1–3 балла.Относительная влажность воздуха — 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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