https://sputnik-abkhazia.ru/20260726/sputnik-nedeli-avarii-na-ingurges-vyezdnoe-soveschanie-prezidenta-i-den-flaga-1064605545.html

Sputnik недели: аварии на ИнгурГЭС, выездное совещание президента и День флага

Sputnik недели: аварии на ИнгурГЭС, выездное совещание президента и День флага

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 20 по 26 мая. 26.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-26T20:30+0300

2026-07-26T20:30+0300

2026-07-26T20:30+0300

в абхазии

абхазия

культура

общество

политика

парламент

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/18/1064563211_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_eea5ef04d120331471c6bd1a7c3432a0.jpg

О том, как в Абхазии отметили День флага, как прошло выездное совещание президента Бадры Гунба в Гулрыпшском районе, почему вся страна осталась дважды оставалась без света, какие вопросы обсудили Бадра Гунба с министром транспорта России Андреем Никитиным и кто стал новым главой МЧС, читайте в материале Sputnik.SputnikДень флагаДень государственного флага Абхазия отметили во всех городах и районах страны 23 июля. Программа состояла из памятных акций, праздничных концертов, шествий, автопробега от Сухума до Ткуарчала.В этот день президент Бадра Гунба обратился к гражданам республики с поздравлением.Гунба выразил уверенность в том, что однажды флаг Абхазии будет представлен во всех международных организациях, и число стран, признавших независимость республики, будет расти.Совещание в Гулрыпше и "Апеипш"Собрание актива Гулрыпшского района, посвященное полугодовому отчету, прошло с участием президента Бадры Гунба 24 июля.Глава администрации Саид Харазия рассказал о перевыполнении доходной части бюджета на 11% - при плане 167,6 миллиона рублей фактические поступления составили 187,1 миллион рублей.Он также подчеркнул, что реконструкция Сухумского международного аэропорта стала мощным стимулом для развития туризма и экономики в районе. С докладами также выступили руководители отделов администрации и госучреждений. Кроме того, в тот день Гунба осмотрел новое здание администрации села Багбаран, оценил выполнение первого этапа по ремонту дороги в селе Парнаут и вместе с министром просвещения Ханой Гунба посетил детский лагерь "Апеипш" при Очамчырской школе-интернате.Прибытие министра транспортаМинистр транспорта России Андрей Никитин прибыл с рабочей поездкой в Абхазию 23 июля, он уже осмотрел ход реконструкции КПП "Адлер" и обновленный сухумский аэропорт.С Бадрой Гунба Никитин обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта.Он выразил уверенность в том, что динамику абхазо-российского сотрудничества в отрасли необходимо сохранять, отметил высокие результаты совместной работы и то, что повышение транспортной доступности напрямую влияет на укрепление экономики Абхазии.Реконструкция пункта "Адлер"Андрей Никитин в сопровождении министра экономики Абхазии Теймураза Миквабия и российского посла Вячеслава Гладкова посетил пункт "Адлер", где проходят масштабные работы по реконструкции.Глава Департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса России Михаил Кокаев рассказал, что в прошлом году границу пересекли более 12 миллионов человек и 2,8 миллиона транспортных средств."Больше, чем Адлер, не пропускает ни один автомобильный пункт пропуска. Следующие пункты пропуска — на казахстанской границе и Верхний Ларс, они пропускают раза в три меньше", — отметил Кокаев.Строительство идет таким образом, чтобы не снижать пропускную способность границы, уточнил он.День рождения Сергея КириенкоБадра Гунба поздравил Сергея Кириенко с днем рождения 26 июля.Глава государства отметил личный вклад Первого замруководителя Администрации Президента России в укрепление двусторонних отношений между странами."Сегодня Абхазия развивается, меняется к лучшему, становится современнее и увереннее смотрит в будущее. В этих добрых переменах люди справедливо видят в том числе Ваш труд, Ваше участие и Ваше неравнодушие. За это мы глубоко благодарны Вам", — говорится в тексте.Гунба пожелал Кириенко крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в служении на благо России.Топливный вопросСитуация на топливном рынке в Абхазии под контролем, заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба на совещании в Кабмине 22 июля.По словам Делба, благодаря взаимодействию правительства, топливных компаний и российских поставщиков, в республике удается сохранять стабильную ситуацию и не допускать дефицита топлива.Он также отметил, что особое внимание необходимо уделять обеспечению нефтепродуктами приоритетных получателей — сельхозпроизводителей, госучреждений, а также предпринимателей, деятельность которых имеет важное значение для экономики страны.Встречи посла РоссииВстреча спикера Народного Собрания Лаши Ашуба и посла России Вячеслава Гладкова прошла в Парламенте 21 июля.Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, отметив большой объем предстоящей работы, в том числе по уже принятым документам о межгосударственном взаимодействии.На встрече Вячеслава Гладкова с главой МИД Абхазии Олегом Барциц были затронуты вопросы российско-абхазских взаимоотношений. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.С министром обороны Абхазии Бесланом Цвижба Гладков обсудил сотрудничество в обеспечении региональной безопасности и укреплении обороноспособности республики.Ратификация соглашенийСовет Федерации ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии в реализации Госпрограммы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы.Согласно соглашению, российская финансовая помощь может быть направлена на развитие образования, молодежной политики, воспитания детей, культуры и туризма, а также на повышение денежного довольствия и социальных гарантий сотрудников МЧС, прокуратуры и ГСО Абхазии.Кроме того, документ предусматривает, что обеспечение лекарственными препаратами россиян, постоянно проживающих в Абхазии, будет осуществляться местными органами власти.Также на уходящей неделе Совфед ратифицировал межправсоглашение с Абхазией о взаимном признании ученых степеней.Новый министрАлиас Авидзба назначен новым министром по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Соответствующий указ подписал президент Бадра Гунба.Ранее эту должность занимал Лев Квициния, который продолжит исполнять обязанности спецпредставителя президента Абхазии по взаимодействию с новыми регионами России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.Алиас Авидзба родился 22 августа 1985 года. Выпускник филологического факультета АГУ по специальности "Актерское искусство", Российской академии госслужбы при Президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". Служил в ВС Абхазии.Аварийные отключенияВ ночь с 23 на 24 июля, а также утром 25 июля вся Абхазия осталась без электроснабжения.Как уточнили в Минэнерго, причинами аварий стали сбои в системе работы ИнгурГЭС. Без света оставалась также часть Грузии.Эксперт Борис Марцинкевич назвал остановку станции следствием аварии на ЛЭП, соединяющей Турцию и Грузию.Рейс из ОмскаПервый рейс из Омска прилетел в Сухум 23 июля. Самолет встретили традиционной водной аркой.Сейчас в Абхазию летают пять авиакомпаний из 12 российских городов: Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы, Ханты-Мансийска и Челябинска. В прошлом году маршрутная сеть включала четыре направления и трех перевозчиков.Завершение фестиваляVIII фестиваль Grand Opera Gala завершился в Абхазии.Финальный гала-концерт прошел в Пицундском храме. На сцене прозвучали испанские и итальянские песни.Фестиваль проходил с 13 июля. В его программе были "Немецкий реквием" Иоганнеса Брамса, опера "Кармен" Жоржа Бизе в исполнении Ростовского академического симфонического оркестра, а также выступления Абхазской государственной капеллы. За дирижерским пультом — лауреат премии "Золотая маска" Андрей Лебедев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260723/glavnyy-simvol-abkhazii-den-gosudarstvennogo-flaga-v-sukhume-1064554780.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260725/1064588783.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260723/1064550668.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260724/1064570044.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260721/1064495837.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260724/1064579269.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260722/1064518490.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, культура, общество, политика, парламент