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Прогноз погоды на вторник 28 июля

Прогноз погоды на вторник 28 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии останется под влиянием барического поля повышенного давления и активного выноса теплых воздушных масс с юга. 27.07.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Во вторник, 28 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями, жаркая погода. Осадков не прогнозируется. Сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Атмосферное давление нестабильное.Температура воздуха ночью составит от +17°С до +22°С, днем — от +25°С до +30°С.Температура морской воды +26°С.Волнение моря значительное и умеренное — 2–3 балла.Относительная влажность воздуха — 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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