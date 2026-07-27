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Прогноз погоды на вторник 28 июля
Прогноз погоды на вторник 28 июля
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Территория Черноморского побережья Абхазии останется под влиянием барического поля повышенного давления и активного выноса теплых воздушных масс с юга. 27.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-27T21:32+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Во вторник, 28 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями, жаркая погода. Осадков не прогнозируется. Сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Атмосферное давление нестабильное.Температура воздуха ночью составит от +17°С до +22°С, днем — от +25°С до +30°С.Температура морской воды +26°С.Волнение моря значительное и умеренное — 2–3 балла.Относительная влажность воздуха — 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды на вторник 28 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии останется под влиянием барического поля повышенного давления и активного выноса теплых воздушных масс с юга.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Во вторник, 28 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями, жаркая погода. Осадков не прогнозируется. Сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление нестабильное.
Температура воздуха ночью составит от +17°С до +22°С, днем — от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение моря значительное и умеренное — 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха — 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум — ночью +21°С, днем +29°С.
Гагра — ночью +22°С, днем +30°С.
Пицунда — ночью +21°С, днем +30°С.
Гудаута — ночью +21°С, днем +29°С.
Новый Афон — ночью +22°С, днем +30°С.
Очамчыра — ночью +20°С, днем +28°С.
Гал — ночью +20°С, днем +28°С.
Ткуарчал — ночью +17°С, днем +25°С.