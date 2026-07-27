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Прогноз погоды в Абхазии с 27 июля по 2 августа

Прогноз погоды в Абхазии с 27 июля по 2 августа

Sputnik Абхазия

Погода на Черноморском побережье Абхазии на новой рабочей неделе будет определяться барическим полем повышенного давления. 27.07.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. В течение новой рабочей недели, с 27 июля по 2 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность. Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, вызванных местными циркуляционными процессами, местами возможны кратковременные осадки локального характера и грозы, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление будет нестабильным.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9–12 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +26°С до +31°С.Волнение моря — от слабого до значительного, 1–3 балла.Температура морской воды — +26°С.Относительная влажность воздуха — 60–90%.

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