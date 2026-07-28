https://sputnik-abkhazia.ru/20260728/posledniy-shans-dlya-berlina-na-chto-reshilsya-merts-1064636632.html

"Последний шанс для Берлина": на что решился Мерц

"Последний шанс для Берлина": на что решился Мерц

Sputnik Абхазия

Канцлер в панике: инвесторы бегут из страны. Все из-за внутренних проблем. Мерц изо всех сил пытается показать, что в ФРГ все отлично, но бизнес не обманешь. О... 28.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-28T13:08+0300

2026-07-28T13:08+0300

2026-07-28T13:09+0300

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Канцлер в панике: инвесторы бегут из страны. Все из-за внутренних проблем. Мерц изо всех сил пытается показать, что в ФРГ все отлично, но бизнес не обманешь. О том, что происходит в Германии, для РИА Новости написала Светлана Медведева.Нужны как воздухВ октябре Берлин проведет первый инвестиционный саммит по аналогии с "Выбирай Францию" Эммануэля Макрона. Задача — привлечь в страну международные инвестиции для возрождения экономики.Бывший глава Commerzbank Мартин Блессинг и его советники, работающие над подготовкой к саммиту, последние несколько месяцев проводят встречи с инвесторами в Германии и за рубежом, пишет FT. Но те словам о хорошем положении дел в стране не верят. Некоторые попросили предоставить более конкретные доказательства эффективности реформ, а кроме того, указать, какие отрасли будущего поддерживает правительство."Запутанная система"В Германии находится большинство существующих в континентальной Европе дата-центров. Сейчас страна сталкивается с трудностями в привлечении сравнительно новых обязательств по инвестициям.Для развития и поддержания высокотехнологичного уровня экономики необходимы три условия: доступная энергия, квалифицированные кадры и технологии. Как оказалось, без дешевых природных ресурсов другие два условия перестают работать, говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.Высокие цены на энергию после отказа от атома и российского газа сдерживают развитие отрасли и делают новые проекты менее привлекательными."Дата-центрам необходимы огромные объемы электроэнергии, гарантированное подключение к сети и понятная стоимость снабжения на десятилетия", — поясняет руководитель проектов консалтинговой группы "Полилог" Руслан Андреев.Другая причина — запутанная бюрократическая система. Обязательные одобрения от шестнадцати федеральных земель и местных советов замедляют получения разрешений на строительство.Один из недавних примеров — в июле американская Stack Infrastructure официально отказалась от планов возведения кампуса гипермасштабного дата-центра стоимостью три миллиарда евро в Гессене, что стало одним из крупнейших отмененных проектов в секторе цифровой инфраструктуры страны в этом году. Причина — в "затянутых и неопределенных процессах", связанных с заявкой на строительство.Еще одна проблема в том, что развитие технологий в данной области требует использования редких металлов, которых в Европе тоже нет. Поэтому инвесторы не хотят вкладываться в развитие технологий, которые не подкреплены необходимым количеством дешевых ресурсов, добавляет Новикова."В прошлом году число иностранных инвестиционных проектов в Германии уменьшилось на 9,3 процента по сравнению с 2024-м. Сокращение уже четвертый год подряд", — обращает внимание Андреев.За бортомПо сути, у Германии сейчас нет возможности встроиться в технологическую конкурентную гонку с другими странами (США, Китай) за ведущие позиции в рамках нового мирохозяйственного устройства, говорит Новикова. Инвесторы это понимают.Кроме того, согласно опросу, проведенному DZ Bank и Федеральной ассоциацией немецких кооперативных банков (BVR), готовность немецких предприятий среднего бизнеса инвестировать упала до самого низкого уровня более чем за 30 лет. Такого не было даже во время пандемии, финансового кризиса, а также энергетического — в 2022-м.Наиболее вероятный сценарий будущего Германии — продолжительная стагнация, говорит Андреев. Инвестиционный форум сам по себе доверия бизнеса не восстановит.Возвращение к прежнему энергетическому сотрудничеству с Россией в ближайшие годы выглядит политически маловероятным. Чтобы решить имеющиеся проблемы, Берлину потребуется ускорить разрешительные процедуры, снизить налоговую и сетевую нагрузку, модернизировать электросети, плюс нужна доступная базовая генерация, перечисляет эксперт.Реализовать все это в ближайшем будущем — нереально. Так что новые производственные и цифровые проекты будут все чаще уходить в страны с более дешевой энергией и предсказуемым регулированием — например, в США.

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