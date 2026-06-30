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"Мы так не договаривались": ЕС захлопнул двери перед союзниками
"Мы так не договаривались": ЕС захлопнул двери перед союзниками
Sputnik Абхазия
Пока восточные соседи борются за вступление в ЕС, в Брюсселе втихомолку меняют правила игры. Новичков лишают привилегий, сохраняя для них все обязательства. О... 30.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-30T14:30+0300
2026-06-30T14:58+0300
аналитика
экономика
европа
украина
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Пока восточные соседи борются за вступление в ЕС, в Брюсселе втихомолку меняют правила игры. Новичков лишают привилегий, сохраняя для них все обязательства. О том, как теперь выглядит евроинтеграция, для РИА Новости написала Надежда Сарапина.Закрытый клубДальнейшее расширение на восток вызывает тревогу у ведущих держав ЕС. Среди кандидатов — Черногория, Албания, Сербия, Турция, Северная Македония, Босния и Герцеговина, а также Украина и Молдавия. Возобновить переговоры может и Грузия. Такой наплыв новичков грозит расшатать и без того нестабильную организацию. Поэтому Еврокомиссия разрабатывает систему, позволяющую не принимать кандидатов и все же удерживать их в зоне своего влияния.Согласно этому проекту, по мере приближения к европейским стандартам странам будут предоставлять льготы, но без политических прав, сообщает Politico со ссылкой на еврочиновников. Откроют доступ к некоторым программам финансирования, частично — к единому рынку, обеспечат некоторые преференции в торговле. Это все строго индивидуально, с учетом "прогресса в евроинтеграции". Таким образом соискателей можно годами удерживать в подвешенном состоянии, попутно стимулируя проведение политически сложных реформ.Теперь ЕК необходимо заручиться поддержкой национальных правительств. Общий план рассчитывают одобрить на заседании Европейского совета в октябре или декабре.В целом в ЕС поддерживают такую схему. Принцип "больше за большее" хорошо себя зарекомендовал и должен применяться, подчеркнул депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштревичюс.Рассчитывать не на чтоГермания, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург считают необходимым ограничивать полномочия и после присоединения к союзу, отмечает Reuters со ссылкой на совместный документ пяти стран.В частности, не предоставлять право голоса. "В том числе в тех частях законодательства ЕС, где требуется консенсус", — уточняется в публикации. Кроме того, предполагается разработать механизмы мониторинга, а также включить пункт, позволяющий "принимать меры в случае серьезных нарушений в таких областях, как демократия и свобода СМИ". Фактически речь идет о контроле внутренней политики, правда, под видом защиты демократии — инициаторы напоминают, как Венгрия при предыдущем премьер-министре Викторе Орбане нарушала европейские принципы.Не всем в Европе такие инициативы по душе. Так, министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что ЕК следует быть осторожнее в подобных вопросах. "Испытательный срок перед предоставлением полноценного права голоса и вето сделает вступление в ЕС менее привлекательным", — цитирует ее издание Euractiv. Сейчас в Рейкьявике решают, стоит ли возобновлять переговоры о присоединении к Евросоюзу.В Киеве уже отвергли идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве, которое позволило бы участвовать в саммитах ЕС и встречах министров, а также присутствовать в Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский по-прежнему требует безоговорочного вступления в Евросоюз.Черногория не против переходного периода, если срок будет разумным, утверждает министр по вопросам ЕС Майда Горчевич, пишет Euractiv. "Три года — вполне приемлемо, но десять лет — другое дело", — уточнила она. Кроме того, в Подгорице рассчитывают вступить в ЕС раньше, чем Украина, Молдавия и Албания."Налицо фундаментальное противоречие между декларируемой открытостью ЕС и реальной готовностью делиться властью, ресурсами, принимать риски, связанные с интеграцией менее развитых государств", — указывает доктор экономики (Ph.D), советник ректора РГСУ Константин Поздняков. В итоге евроинтеграция превращается в политический торг, где каждый шаг вперед сопровождается новыми условиями и ограничениями.А условия весьма жесткие: помимо обеспечения достаточных, по мнению еврочиновников, свобод и демократии, придется соблюдать европейские стандарты качества продуктов питания, а также дополнительные экологические нормы, например, следить за уровнем выбросов в атмосферу. Все это стоит недешево."Оценки варьируются, но счет идет на десятки миллиардов евро. Зеленая энергетика, налоги на выбросы, реформы в области управления обойдутся восточноевропейским и Балканским странам в один-три процента ВВП — значительная нагрузка для экономики", — говорит юрист, руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ Динара Янбаева.На крючкеТем не менее от ЕС никто не откажется, уверены эксперты. Главным образом — из-за доступа к общей экономической зоне. Отсутствие таможенных барьеров, единый режим сертификации, инфраструктура трансъевропейских транспортных коридоров очень привлекательны, уточняет Янбаева. Кроме того — программы помощи с солидным бюджетом вроде IPA II (2014-2020 годы, 11 миллиардов евро) и IPA III (2021-2027 годы, 14 миллиардов)."Так, в свое время Польше предоставили более пяти миллиардов, а после присоединения к ЕС Варшава стала крупнейшим получателем из фондов сплоченности Евросоюза в абсолютном выражении. Это очень вдохновляет кандидатов. К тому же Брюссель сулит и политическую поддержку", — добавляет собеседница РИА Новости.Однако ЕС переживает сейчас не лучшие времена: комплексный кризис, внутренние разногласия по проблемам миграции, энергетической политики и фискальной дисциплины. Ясно, что назрели реформы, необходимо пересмотреть концепцию всех внутренних отношений.Фактически ЕС уже пытается адаптировать свою институциональную архитектуру к новым реалиям, отсюда и замедление интеграции, и появление различных уровней доступа, отмечает Поздняков. Сохранить единообразие теперь просто невозможно, а потому реформы — лишь вопрос времени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260629/starikov-o-finansirovanii-ukrainy-evropoy-dengi-ostanutsya-v-es-1063987103.html
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аналитика, экономика, европа, украина, ес
аналитика, экономика, европа, украина, ес

"Мы так не договаривались": ЕС захлопнул двери перед союзниками

14:30 30.06.2026 (обновлено: 14:58 30.06.2026)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDЛюди идут перед флагом Евросоюза в районе штаб-квартиры ЕС в Брюсселе 23 сентября 2021 г.
Люди идут перед флагом Евросоюза в районе штаб-квартиры ЕС в Брюсселе 23 сентября 2021 г. - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2026
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Пока восточные соседи борются за вступление в ЕС, в Брюсселе втихомолку меняют правила игры. Новичков лишают привилегий, сохраняя для них все обязательства. О том, как теперь выглядит евроинтеграция, для РИА Новости написала Надежда Сарапина.

Закрытый клуб

Дальнейшее расширение на восток вызывает тревогу у ведущих держав ЕС. Среди кандидатов — Черногория, Албания, Сербия, Турция, Северная Македония, Босния и Герцеговина, а также Украина и Молдавия. Возобновить переговоры может и Грузия. Такой наплыв новичков грозит расшатать и без того нестабильную организацию. Поэтому Еврокомиссия разрабатывает систему, позволяющую не принимать кандидатов и все же удерживать их в зоне своего влияния.
Согласно этому проекту, по мере приближения к европейским стандартам странам будут предоставлять льготы, но без политических прав, сообщает Politico со ссылкой на еврочиновников. Откроют доступ к некоторым программам финансирования, частично — к единому рынку, обеспечат некоторые преференции в торговле. Это все строго индивидуально, с учетом "прогресса в евроинтеграции". Таким образом соискателей можно годами удерживать в подвешенном состоянии, попутно стимулируя проведение политически сложных реформ.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила: в ЕС действительно готовят такую систему "предохранителей".
Теперь ЕК необходимо заручиться поддержкой национальных правительств. Общий план рассчитывают одобрить на заседании Европейского совета в октябре или декабре.
В целом в ЕС поддерживают такую схему. Принцип "больше за большее" хорошо себя зарекомендовал и должен применяться, подчеркнул депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштревичюс.

Рассчитывать не на что

Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург считают необходимым ограничивать полномочия и после присоединения к союзу, отмечает Reuters со ссылкой на совместный документ пяти стран.
В частности, не предоставлять право голоса. "В том числе в тех частях законодательства ЕС, где требуется консенсус", — уточняется в публикации. Кроме того, предполагается разработать механизмы мониторинга, а также включить пункт, позволяющий "принимать меры в случае серьезных нарушений в таких областях, как демократия и свобода СМИ". Фактически речь идет о контроле внутренней политики, правда, под видом защиты демократии — инициаторы напоминают, как Венгрия при предыдущем премьер-министре Викторе Орбане нарушала европейские принципы.
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Не всем в Европе такие инициативы по душе. Так, министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что ЕК следует быть осторожнее в подобных вопросах. "Испытательный срок перед предоставлением полноценного права голоса и вето сделает вступление в ЕС менее привлекательным", — цитирует ее издание Euractiv. Сейчас в Рейкьявике решают, стоит ли возобновлять переговоры о присоединении к Евросоюзу.
В Киеве уже отвергли идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве, которое позволило бы участвовать в саммитах ЕС и встречах министров, а также присутствовать в Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский по-прежнему требует безоговорочного вступления в Евросоюз.
Черногория не против переходного периода, если срок будет разумным, утверждает министр по вопросам ЕС Майда Горчевич, пишет Euractiv. "Три года — вполне приемлемо, но десять лет — другое дело", — уточнила она. Кроме того, в Подгорице рассчитывают вступить в ЕС раньше, чем Украина, Молдавия и Албания.
"Налицо фундаментальное противоречие между декларируемой открытостью ЕС и реальной готовностью делиться властью, ресурсами, принимать риски, связанные с интеграцией менее развитых государств", — указывает доктор экономики (Ph.D), советник ректора РГСУ Константин Поздняков. В итоге евроинтеграция превращается в политический торг, где каждый шаг вперед сопровождается новыми условиями и ограничениями.
А условия весьма жесткие: помимо обеспечения достаточных, по мнению еврочиновников, свобод и демократии, придется соблюдать европейские стандарты качества продуктов питания, а также дополнительные экологические нормы, например, следить за уровнем выбросов в атмосферу. Все это стоит недешево.
"Оценки варьируются, но счет идет на десятки миллиардов евро. Зеленая энергетика, налоги на выбросы, реформы в области управления обойдутся восточноевропейским и Балканским странам в один-три процента ВВП — значительная нагрузка для экономики", — говорит юрист, руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ Динара Янбаева.
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На крючке

Тем не менее от ЕС никто не откажется, уверены эксперты. Главным образом — из-за доступа к общей экономической зоне. Отсутствие таможенных барьеров, единый режим сертификации, инфраструктура трансъевропейских транспортных коридоров очень привлекательны, уточняет Янбаева. Кроме того — программы помощи с солидным бюджетом вроде IPA II (2014-2020 годы, 11 миллиардов евро) и IPA III (2021-2027 годы, 14 миллиардов).
"Так, в свое время Польше предоставили более пяти миллиардов, а после присоединения к ЕС Варшава стала крупнейшим получателем из фондов сплоченности Евросоюза в абсолютном выражении. Это очень вдохновляет кандидатов. К тому же Брюссель сулит и политическую поддержку", — добавляет собеседница РИА Новости.
Однако ЕС переживает сейчас не лучшие времена: комплексный кризис, внутренние разногласия по проблемам миграции, энергетической политики и фискальной дисциплины. Ясно, что назрели реформы, необходимо пересмотреть концепцию всех внутренних отношений.
Фактически ЕС уже пытается адаптировать свою институциональную архитектуру к новым реалиям, отсюда и замедление интеграции, и появление различных уровней доступа, отмечает Поздняков. Сохранить единообразие теперь просто невозможно, а потому реформы — лишь вопрос времени.
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