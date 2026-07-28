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Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 июля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием барического поля повышенного давления. 28.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-28T18:30+0300
2026-07-28T18:30+0300
2026-07-28T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В среду, 29 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможен кратковременный дождь локального характера, гроза, высокий индекс УФ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В среду, 29 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможен кратковременный дождь локального характера, гроза, высокий индекс УФ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +21°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +22°С, днем +28°С.
Пицунда – ночью +22°С, днем +28°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +27°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +28°С.
Очамчыра – ночью +20°С, днем +27°С.
Гал – ночью +20°С, днем +27°С.
Ткуарчал – ночью +19°С, днем +25°С.