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Курортный сезон в Абхазии и что может на него влиять

Курортный сезон в Абхазии и что может на него влиять

Sputnik Абхазия

Когда я в сети прочитал про существование некоей метеолаборатории, созданной американскими и израильскими учеными на территории Саудовской Аравии для... 29.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-29T18:26+0300

2026-07-29T18:26+0300

2026-07-29T18:26+0300

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Когда я в сети прочитал про существование некоей метеолаборатории, созданной американскими и израильскими учеными на территории Саудовской Аравии для управления климатом, я для себя решил, что это очередная эпатажная байка. Алексей Ломия, SputnikНу как можно поверить, что люди могут перенаправлять и "высушивать" дождевые тучи?! То, что саудиты и их союзники готовы навредить Ирану, очень даже предсказуемо, ведь инсинуации с природой были направлены, в первую очередь, именно против иранцев.Создавая искусственно засухи, злоумышленники таким образом убивали сразу двух зайцев. С одной стороны, обрушивая ливневые дожди на Саудовскую Аравию, хоть как-то пытались смягчить пустынный климат этой страны. С другой, в Иране создается острый дефицит природной влаги, что приводит к нерешаемым проблемам в сельском хозяйстве. И вот грянул конфликт. США и Израиль вероломно наносят бомбовые и ракетные удары по Ирану, чтобы сломить волю персов и принудить их подчиниться безразмерным требованиям агрессора. Но не тут-то было. Иран, оправившись от первых ударов, начинает отвечать. Причем очень болезненно и точно бьет беспилотниками и баллистикой по любым объектам, где есть военная инфраструктура и интересы США в регионе. Одной из первых уничтоженных целей была именно та климатическая лаборатория. И вот результат налицо. Залповые ливневые потоки, нескончаемые дожди заливают Иран, Ирак и другие страны. Реки вновь стали полноводными, пустыни покрываются зеленью.И Абхазию эти аномалии затронули. Несложно восстановить в памяти каким был май у нас в этом году. Затяжные дожди, вздувшиеся реки, потопы, сели. Несвойственные этому периоду времени холодные ночи. Как уж тут не поверить в то, что кто-то вмешивался в силы природы и пытался ими руководить.Лишняя влага не особо нам навредила, что не сказать про отсрочку начала курортного сезона. Туристы склонны внимательно изучать метеосводки, чтобы минимизировать риски оказаться в Абхазии, заливаемой непрерывными дождями. Поэтому в мае и июне курортный сезон испытал фальстарт. Особенно это ударило по небольшим гостиницам, гостевым домам и частникам, которые ничего не смогли противопоставить гигантам этой индустрии, традиционно устанавливающим "специальные" цены в низкий сезон. Маркетинговые ходы вызвали недовольство среди людей.Но вот уже почти июль позади. Природа радует жаркими, солнечными днями, в то время как по ночам комфортная прохлада. Турист к нам поехал. Аэропорты и вокзалы переполнены. На приграничных пропускных пунктах оживление, порой перерастающее в затяжные очереди.При этом мы вынуждены констатировать, что резко возросшее количество туристов связано еще и с тем, что в России происходят очень непростые события, связанные с проведением специальной военной операции на Украине. Обуреваемые алчностью и отчасти реваншизмом, западные союзники киевского режима до некоторых пор вваливали огромные средства своих налогоплательщиков на модернизацию боевого потенциала вооруженных формирований Украины, поставляя им боевые машины, танки, самолеты, системы ПВО, артиллерийские системы и многое другое. Вооруженные силы России умело противопоставляли всему этому более эффективное оружие, опыт, слаженность и выучку. Теперь западная клика сделала ставку на массовый выпуск в своих странах и поставку для нужд ВСУ дальнобойных беспилотных летательных аппаратов. Практически каждый день на территорию России осуществляются террористические атаки дронов, нацеленных в том числе на мирное население. Противовоздушные силы россиян достаточно эффективно противостоят этим налетам, но какая-то часть БпЛА долетают до целей. Достается и куротным здравницам, таким как Крым и черноморское побережье Краснодарского края. И определенная часть осторожных туристов, видимо, перенаправляется в Абхазию, комфортную по многим меркам.Тут и транспортная доступность, и рублевая зона, и отсутствие проблем с документами при пересечении границы, и русскоговорящее население. Но, конечно же, главным козырем нашей республики являются ее природа и дружелюбный братский народ Абхазии. Российский турист однозначно тут может рассчитывать на безопасность, чуткое отношение и гостеприимство. Очень хочется верить, что представители нашей туриндустрии, пользуясь моментом, не станут вздергивать цены. Рыночная экономика рыночной экономикой, но это не тот случай, когда надо гнаться за длинным рублем.Любая война и любое противостояние закончатся, и все вернется на круги своя. Вернутся мир и безопасность. И турист будет вправе выбирать сам комфортное место для проведение отпуска. И выбор будет зависеть, в том числе от того, как мы сейчас себя будем вести в отношении курортников.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260729/linii-iranskogo-i-ukrainskogo-konfliktov-skhodyatsya-v-vashingtone-1064654906.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

мнение, авторы, отдых в абхазии, туризм, курорты абхазии, иран, климат