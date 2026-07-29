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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием барического поля повышенного давления. 29.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-29T19:00+0300

2026-07-29T19:00+0300

2026-07-29T19:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. В четверг, 30 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами в полдень возможен кратковременный дождь локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии