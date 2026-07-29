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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием барического поля повышенного давления. 29.07.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. В четверг, 30 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами в полдень возможен кратковременный дождь локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 июля

19:00 29.07.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукЛучи уходящего лета_лето 2025
Лучи уходящего лета_лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. В четверг, 30 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами в полдень возможен кратковременный дождь локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +20°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +22°С, днем +28°С.
Пицунда – ночью +22°С, днем +28°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +27°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +28°С.
Очамчыра – ночью +20°С, днем +27°С.
Гал – ночью +20°С, днем +27°С.
Ткуарчал – ночью +19°С, днем +25°С.
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