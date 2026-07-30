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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием барического поля повышенного давления и активного выноса теплых масс... 30.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-30T18:42+0300

2026-07-30T18:42+0300

2026-07-30T18:42+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 июл – Sputnik. В пятницу, 31 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления возможны кратковременные осадки локального характера, сохранится высокий уровень УФИ.Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии