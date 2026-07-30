https://sputnik-abkhazia.ru/20260730/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-31-iyulya-1064687259.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием барического поля повышенного давления и активного выноса теплых масс... 30.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-30T18:42+0300
2026-07-30T18:42+0300
2026-07-30T18:42+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/06/1064180299_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c9c30bce778161b7b311c0f770d668dc.jpg
СУХУМ, 30 июл – Sputnik. В пятницу, 31 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления возможны кратковременные осадки локального характера, сохранится высокий уровень УФИ.Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/06/1064180299_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_6cb654de6fce985d93bc4ced6f317a55.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 июля
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием барического поля повышенного давления и активного выноса теплых масс воздуха с юга.
СУХУМ, 30 июл – Sputnik. В пятницу, 31 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за перепадов атмосферного давления возможны кратковременные осадки локального характера, сохранится высокий уровень УФИ.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +21°С, днем +29°С.
Гагра – ночью +22°С, днем +30°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +30°С.
Гудаута – ночью +21°С, днем +29°С.
Новый Афон – ночью +22°С, днем +30°С.
Очамчыра – ночью +20°С, днем +28°С.
Гал – ночью +20°С, днем +28°С.
Ткуарчал – ночью +17°С, днем +25°С.