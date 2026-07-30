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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием барического поля повышенного давления и активного выноса теплых масс... 30.07.2026, Sputnik Абхазия
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погода в абхазии
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СУХУМ, 30 июл – Sputnik. В пятницу, 31 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления возможны кратковременные осадки локального характера, сохранится высокий уровень УФИ.Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 июля

18:42 30.07.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода в Абхазии
Погода в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием барического поля повышенного давления и активного выноса теплых масс воздуха с юга.
СУХУМ, 30 июл – Sputnik. В пятницу, 31 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за перепадов атмосферного давления возможны кратковременные осадки локального характера, сохранится высокий уровень УФИ.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +21°С, днем +29°С.
Гагра – ночью +22°С, днем +30°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +30°С.
Гудаута – ночью +21°С, днем +29°С.
Новый Афон – ночью +22°С, днем +30°С.
Очамчыра – ночью +20°С, днем +28°С.
Гал – ночью +20°С, днем +28°С.
Ткуарчал – ночью +17°С, днем +25°С.
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