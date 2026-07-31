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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1 и 2 августа
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1 и 2 августа
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Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные, 1 и 2 августа, будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 31.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-31T20:44+0300
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СУХУМ, 31 июл — Sputnik. По данным отдела гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии, в субботу, 1 августа, ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди локального характера и грозы. В воскресенье осадков не прогнозируется. Сохранится высокий индекс ультрафиолетового излучения.Атмосферное давление — пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +27°С до +32°С.Температура морской воды — +26°С.Волнение моря слабое и умеренное, 1–3 балла.Относительная влажность воздуха — 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1 и 2 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные, 1 и 2 августа, будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 31 июл — Sputnik. По данным отдела гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии, в субботу, 1 августа, ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди локального характера и грозы. В воскресенье осадков не прогнозируется. Сохранится высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Атмосферное давление — пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +27°С до +32°С.
Температура морской воды — +26°С.
Волнение моря слабое и умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха — 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум — ночью +22°С, днем +31°С.
Гагра — ночью +23°С, днем +32°С.
Пицунда — ночью +23°С, днем +32°С.
Гудаута — ночью +21°С, днем +31°С.
Новый Афон — ночью +23°С, днем +32°С.
Очамчыра — ночью +22°С, днем +31°С.
Гал — ночью +20°С, днем +30°С.
Ткуарчал — ночью +19°С, днем +29°С.