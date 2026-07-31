https://sputnik-abkhazia.ru/20260731/vlyublennyy-v-abkhaziyu-pamyati-fazilya-iskandera-1064695302.html

Влюбленный в Абхазию: памяти Фазиля Искандера

Влюбленный в Абхазию: памяти Фазиля Искандера

Sputnik Абхазия

31 июля 2016 года на своей даче в подмосковном Переделкино скончался писатель Фазиль Искандер. 31.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-31T12:30+0300

2026-07-31T12:30+0300

2026-07-31T12:30+0300

в абхазии

фазиль искандер

абхазия

культура

писатель

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/07/1050372591_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c000cc92f2896524299eaff4befc4cbc.jpg

Искандер родился и вырос в Сухуме. В день смерти писателя Sputnik Абхазия вспоминает о том, какую роль в его жизни сыграла Абхазия и какой след он оставил здесь.SputnikСозданный Искандером образ абхазского человека стал неотъемлемой частью мировой литературы и культуры, а высокогорное село Чегем, где разворачиваются большинство событий его произведений, – своеобразное мифологичное пространство, в котором хочется остаться навсегда.Фазиль Искандер говорил: "Считаю себя абхазом, хотя ношу персидскую фамилию и являюсь русским писателем".В Абхазии же о нем говорят просто и искренне: "Наш Фазиль". Сын иранца и абхазки, он здесь родился и вырос. И детские воспоминания о стране лейтмотивом пронизывают его прозу.""Наш Фазиль"Прогуливаясь по Сухуму, можно внезапно обнаружить себя в Мухусе – том самом городе, мир которого Искандер показал нам глазами юного философа Чика.Да и сам Чик приветствует жителей и гостей города на набережной. Скульптор Архип Лабахуа решил делать скульптуру после того, как прочитал рассказ "Чик и белая курица":"Передо мной была задача создать скульптуру по мотивам произведения, а не абстракцию. Каким должен быть Чик?! Варианты были разные, например, по одному из них он смотрел на эту курочку, но от этого варианта я отказался, так как его образу не хватало некоторой воинственности, способности защищать новое ощущение взросления. Еще был вариант сидящего Чика. Но в итоге я пришел к выводу, что он должен стоять, как воин, готовый заступиться за курицу. Он держит курицу не в охапку, а просто под локтем, демонстрируя своего рода заботу".Потом компанию Чику на набережной составила Ника. Возможно, перед зданием Русского театра появится и скульптура молодого влюбленного Фазиля."Жанра не меняю"У тех, кто был знаком с Фазилем лично, в запасе множество историй о его неповторимом чувстве юмора. Так драматург Сергей Коковкин вспоминают такой эпизод:"Я тогда только купил машину и учился водить. Конечно, мы застряли. Вылезая из машины, Фазиль спросил: "А ты вообще людей когда-нибудь возил?" Прищур глаза, скептический юмор в проброс, через губу, неизменная сигарета… Распахнутые на мир глаза, простодушное удивление с протяжным "Да-а?". И, наоборот, полная погруженность в себя, жесткая сосредоточенность на сокровенной мысли, когда он не замечает никого и ничего, весь нацеленный на одному ему ведомый творческий процесс".А его супруга Анна Родионовна первую встречу с Искандером описывает так:"Искандер шел по дорожке, толкая перед собой коляску-велосипед с двухлетним мальчиком.Мой друг художник Боря приветливо спросил:— Фазиль, это внук?— Я жанра не меняю, — гордо ответил Искандер, — это сын Сандро".В конце 2015 года колумнист Sputnik Лев Рыжков попытался взять интервью у Фазиля Искандера.И лишь на один из трех вопросов получил ответ. Фазиль пожелал своим "дорогим абхазам спокойствия. И признания":"Думаю, что ответ Фазиля не был дежурным. Он не думает о Чегеме, о Мухусе, о героях своих книг. Они уже состоялись, обрели самостоятельную жизнь. И об абхазской литературе Фазиль Абдулович не думает. Ну да пожилому человеку простительно. А вот об Абхазии думает. Даже на пороге рокового, невозвратного рубежа Фазиль Искандер носит в себе думы о родных местах. И давайте надеяться, что пожелания великого писателя сбудутся".Судьба писателяФазиль Абдулович Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя — "Созвездие Козлотура".В 1979 году писатель принял участие в неподцензурном альманахе "Метрополь" (повесть "Маленький гигант большого секса"), изданном в США, за что на несколько лет был практически отлучен от советской печати. Только в 1984-1985 годах в периодике появились новые рассказы Искандера.Самое известное произведение Искандера — "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989; роман на автобиографической основе).Рассказы и повести Искандера переведены практически на все европейские языки.По мотивам произведений Искандера было снято несколько фильмов: "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Маленький гигант большого секса".Фазиль Искандер награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (1999), II (2004) и IV (2009) степеней, орденом "Честь и слава" I степени Абхазии (2002) и другими государственными и литературными наградами.Именем автора "Созвездия Козлотура" названа одна из малых планет.В 2009 году Банк Абхазии выпустил памятную серебряную монету из серии "Выдающиеся личности Абхазии", посвященную Фазилю Искандеру номиналом 10 апсаров.Писатель Фазиль Искандер скончался 31 июля 2016 года на восемьдесят восьмом году жизни. Писатель был похоронен 2 августа на Новодевичьем кладбище в Москве. В этот день в Абхазии был объявлен траур.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/trinadtsat-mgnoveniy-iz-zhizni-fazilya-iskandera-1044444773.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190307/Khlebnikova-Iskander-russkiy-yazyk-u-Fazilya-ot-Pushkina--1026826438.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фазиль искандер, абхазия, культура, писатель