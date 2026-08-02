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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 августа

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 августа

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник останется под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 02.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-02T17:30+0300

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2026-08-02T17:30+0300

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СУХУМ, 2 авг — Sputnik. В понедельник, 3 августа, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Сохранится жаркая погода. Уровень ультрафиолетового излучения останется высоким.Атмосферное давление — пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +28°С до +33°С.Температура морской воды — +26°С.Волнение моря слабое и умеренное — 1–3 балла.Относительная влажность воздуха — 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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