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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 августа
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Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник останется под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 02.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-02T17:30+0300
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СУХУМ, 2 авг — Sputnik. В понедельник, 3 августа, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Сохранится жаркая погода. Уровень ультрафиолетового излучения останется высоким.Атмосферное давление — пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +28°С до +33°С.Температура морской воды — +26°С.Волнение моря слабое и умеренное — 1–3 балла.Относительная влажность воздуха — 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник останется под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 2 авг — Sputnik. В понедельник, 3 августа, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Сохранится жаркая погода. Уровень ультрафиолетового излучения останется высоким.
Атмосферное давление — пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +28°С до +33°С.
Температура морской воды — +26°С.
Волнение моря слабое и умеренное — 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха — 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум — ночью +22°С, днем +32°С.
Гагра — ночью +23°С, днем +33°С.
Пицунда — ночью +23°С, днем +33°С.
Гудаута — ночью +21°С, днем +32°С.
Новый Афон — ночью +23°С, днем +33°С.
Очамчыра — ночью +22°С, днем +32°С.
Гал — ночью +20°С, днем +30°С.
Ткуарчал — ночью +19°С, днем +29°С.