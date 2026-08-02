https://sputnik-abkhazia.ru/20260802/sputnik-nedeli-porucheniya-prezidenta-proschanie-s-nauru-i-ubiystva-1064728041.html

Sputnik недели: поручения президента, прощание с Науру и убийства

Sputnik недели: поручения президента, прощание с Науру и убийства

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 27 июля по 2 августа. 02.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-02T21:30+0300

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2026-08-02T21:30+0300

в абхазии

абхазия

общество

культура

политика

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О том, какие реформы поручил провести Бадра Гунба Министерству обороны, почему Науру прекратила дипотношения с Абхазией, с кем провел встречи посол России Вячеслав Гладков и кого задержали за убийства в Гудауте и Гагре, читайте в материале SputnikSputnikРеформы в МинобороныРеформа Вооруженных сил пройдет в Абхазии. Этот вопрос президент Бадра Гунба обсудил с главой Минобороны Бесланом Цвижба и начальником Генштаба Владимиром Савченко.Они затронули совершенствование системы призыва на военную службу, развитие боевого состава, переоснащение ВС.Законопроекты должны будут предусматривать обязательное прохождение гражданами военной службы, определять правовые последствия в случае уклонения.Отдельно президент дал поручения по совершенствованию системы комплектования Вооруженных сил. Также на встрече был утвержден план-график проведения учений в этом году, подготовка к празднованию Дня Победы."Ахьышьтрахь"Бадра Гунба встретился с участниками молодежного лагеря для детей соотечественников "Ахьышьтрахь" 28 июля.Глава государства отметил важность проекта, поскольку он дает возможность представителям абхазской диаспоры познакомиться с культурой и бытом исторической родины.Он выразил благодарность молодым людям, которые прибыли в Абхазию, за то что они проявили интерес к истории страны, ее культуре и языку. Руководство республики и впредь будет поддерживать политику, связанную с привлечением диаспоры в Абхазию, добавил Гунба.Проект проходил в три этапа и объединил 225 молодых людей 14-18 лет, жителей Абхазии и представителей диаспоры из Турции, Германии, республик Северного Кавказа. Для них подготовили культурную и образовательную программу, поездки по достопримечательностям.Пицундский фестивальПицундский фестиваль классической музыки открылся 27 июля, первый концерт посетил президент Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг.За шесть дней фестиваля состоялось 11 концертов. В программу вошли симфонические, хоровые и камерные произведения, а также мировые премьеры.Как рассказал Sputnik худрук фестиваля Барас Куджба, Пицундский фестиваль посетило более 3000 человек. Артисты исполнили много произведений, которые раньше в Пицунде не звучали. Около 70% программы были премьерными.Куджба подчеркнул, что следующим летом в Пицунде пройдет юбилейный V фестиваль и уже началось планирование программы. Это событие станет более масштабным и ярким, добавил он.Прекращение дипотношенийНауру приняла решение о прекращении дипотношений с Абхазией из-за беспрецедентного внешнего давления, заявили в МИД республики.Политический диалог между странами начался с момента признания 15 декабря 2009 года, он был закреплен двусторонними визитами. Но развитие взаимодействия сталкивалось с противодействием Грузии и ее западных партнеров.МИД Абхазии отмечает, что государства, установившие дипотношения с республикой, много лет сталкиваются с внешним воздействием, что противоречит принципам Устава ООН.Представление главы МЧСПремьер-министр Владимир Делба представил коллективу МЧС нового министра Алиаса Авидзба 27 июля.Он поблагодарил Льва Квициния, который на протяжении 11 лет возглавлял ведомство, и пожелал положительных результатов в работе новому главе МЧС.Алиас Авидзба был назначен новым министром по чрезвычайным ситуациям Абхазии 24 июля. Лев Квициния был освобожден от этой должности по собственному желанию.31 июля Алиас Авидзба встретился с послом России в Абхазии Вячеславом Гладковым. Они обсудили вопросы взаимодействия Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии с профильными структурами посольства. Стороны также затронули вопросы обеспечения безопасности российских туристов.На уходящей неделе Авидзба также провел инспекцию в Очамчырском, Галском, Ткуарчалском, Гудаутском и Гагрском районах.Он обсудил с личным составом актуальные вопросы, в том числе сезонные — предотвращение лесных пожаров и обеспечение безопасности на туристических маршрутах.Посещение кризисного центраВице-премьер правительства Абхазии Майя Цыбулевская и глава Минсоцобеспечения Кама Адзинба посетили Кризисный центр для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.Они ознакомились с работой учреждения и отметили важность функционирования объекта.Глава Минсоцобеспечения Кама Адзинба, в свою очередь, сказала, что решение о придании центру статуса государственного говорит о том, что государство слышит запрос общества.Руководитель Кризисного центра Камма Гопия отметила, что центру выделили новое здание, и он переедет в него после проведения ремонта.Кризисный центр семейного типа для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, открылся в Гулрыпшском районе в апреле 2024 года, в декабре 2025 года переехал в Сухум. Постановление о изменении его статуса на государственный было принято на заседании Кабмина 23 апреля 2026 года.Встречи посла РоссииЧрезвычайный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков на минувшей неделе провел ряд встреч с руководителями госструкур и омбудсменами республики.На встрече с главой СГБ Дмитрием Дбар он обсудил перспективы сотрудничества в сфере безопасности. Также затронули вопросы обмена информацией и координацию действий по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес.Гладков также встретился с главой АПЦ иереем Виссарионом (Аплиаа). Встреча началась с посещения Сухумского Кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы. После молитвы стороны обсудили взаимодействие между диппредставительством и Абхазской православной церковью.На встрече с уполномоченным по правам человека в Абхазии Анас Кишмария Вячеслав Гладков обсудил защиту прав граждан, взаимодействие с российскими коллегами и оказание помощи туристам.Омбудсмен рассказала, что после вступления в должность в 2023 году одним из приоритетов для нее стало налаживание сотрудничества с российскими коллегами.На встрече с уполномоченным по правам ребенка в республике Мактиной Джинджолия стороны затрону вопросы сотрудничества и важность защиты институтов семьи."Хибла Герзмава приглашает…"В этом году фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." начался раньше запланированного. Уже 1 августа в РУСДРАМе презентовали книгу "Феномен Хиблы Герзмава". Составителем и автором концепции издания стал поэт и писатель Владимир Зантариа, который скончался в марте этого года.Фестиваль открылся 2 августа на театральной площади в Сухуме концертом с Большим джазовым оркестром под руководством Петра Востокова. Музыканты приехали в Абхазию впервые.В программе советские песни с джазовой аранжировке, а также абхазские и русские народные композиции. Она была создана около полугода назад и в Москве еще не игралась.Перед концертом, по традиции, оперная дива вместе с министром культуры Дауром Кове, мэром столицы Тимуром Агрба и гендиректором РУСДРАМа Ираклием Хинтба высадили три сакуры на набережной.Топливный кризисНа уходящей неделе в Абхазии возникли перебои с поставками топлива. На АЗС по всей стране образовались очереди из автомобилей.30 июля Кабмин сообщил о том, что в республику поступило более 400 тонн бензина. Поставки также ожидаются в первых числах августа.В правительстве призвали граждан приобретать бензин только в необходимых объемах. Ограничения на его реализацию снимут в ближайшие дни.Молодежная политикаМежведомственную целевую программу "Абхазская модель молодежной политики" представили на конференции в Сухуме 30 июля.Мероприятие организовано Госкомитетом по делам молодежи и спорту. Оно включало обширный перечень вопросов, связанных с развитием молодежной политики, механизмами предоставления молодым людям возможностей для реализации себя в обществе и своих планов.Особое внимание было уделено поддержке со стороны государства, важности активности молодежи и тому, какие возможности для них сегодня открыты, в том числе благодаря российским грантам.Кроме того, на конференции широко представили платформу "Амца". Начальник молодежного отдела комитета Беслан Аршба отметил, что многим гражданам не хватает информации о том, в каких мероприятиях можно участвовать.УбийстваНа этой неделе в Абхазии случилось сразу два убийство. Первое случилось 28 июля примерно в 12:00 на улице Харазия в районе поворота в Лыхны. Элизбар Крия получил огнестрельные и колото-резаные ранения, от которых скончался.По подозрению в совершении преступления был задержан житель села Лыхны Денис Гагулия. По версии следствия, убийство было совершено группой лиц по предварительному сговору. На допросе Денис Гагулия частично признал вину, отрицая участие других лиц в преступлении. Его заключили под стражу на два месяца.Второе уголовное дело возбудили по факту убийства гражданина России Эдуарда Кема в Гагре. В совершении преступлений подозревается россиянин Сергей Колякин.По данным следствия, 25 июля примерно 01:00 на территории дома на улице Черкесской между двумя мужчинами произошел конфликт.Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из пистолета Макарова в голову потерпевшего. Мужчина скончался на месте.

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