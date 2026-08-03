https://sputnik-abkhazia.ru/20260803/prognoz-pogody-na-vtornik-4-avgusta-1064762135.html
Прогноз погоды на вторник 4 августа
Прогноз погоды на вторник 4 августа
Sputnik Абхазия
Во вторник, 4 августа, территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного давления и активного выноса теплых... 03.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-03T19:30+0300
2026-08-03T19:30+0300
2026-08-03T22:40+0300
в абхазии
новости
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0b/1057480195_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9506b78df390f167cb564d9a34c1caea.jpg
СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Во вторник, 4 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями, жаркая погода. Из-за перепадов атмосферного давления местами возможны кратковременные локальные осадки и грозы. Сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Атмосферное давление будет нестабильным.Температура воздуха ночью составит от +20°С до +25°С, днем — от +26°С до +31°С.Температура морской воды — +26°С.Волнение моря умеренное — 2 балла.Относительная влажность воздуха — 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0b/1057480195_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c5d3fc54122cd2fad1f473c031538dc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды на вторник 4 августа
19:30 03.08.2026 (обновлено: 22:40 03.08.2026)
Во вторник, 4 августа, территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного давления и активного выноса теплых воздушных масс с юга.
СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Во вторник, 4 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями, жаркая погода. Из-за перепадов атмосферного давления местами возможны кратковременные локальные осадки и грозы. Сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет нестабильным.
Температура воздуха ночью составит от +20°С до +25°С, днем — от +26°С до +31°С.
Температура морской воды — +26°С.
Волнение моря умеренное — 2 балла.
Относительная влажность воздуха — 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум — ночью +24°С, днем +30°С.
Гагра — ночью +25°С, днем +31°С.
Пицунда — ночью +24°С, днем +31°С.
Гудаута — ночью +24°С, днем +30°С.
Новый Афон — ночью +25°С, днем +31°С.
Очамчыра — ночью +23°С, днем +29°С.
Гал — ночью +23°С, днем +29°С.
Ткуарчал — ночью +20°С, днем +26°С.