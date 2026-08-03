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Прогноз погоды на вторник 4 августа

Прогноз погоды на вторник 4 августа

Sputnik Абхазия

Во вторник, 4 августа, территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного давления и активного выноса теплых... 03.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-03T19:30+0300

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СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Во вторник, 4 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями, жаркая погода. Из-за перепадов атмосферного давления местами возможны кратковременные локальные осадки и грозы. Сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Атмосферное давление будет нестабильным.Температура воздуха ночью составит от +20°С до +25°С, днем — от +26°С до +31°С.Температура морской воды — +26°С.Волнение моря умеренное — 2 балла.Относительная влажность воздуха — 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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