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Прогноз погоды в Абхазии с 3 по 9 августа

Прогноз погоды в Абхазии с 3 по 9 августа

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В течение новой рабочей недели погоду на Черноморском побережье Абхазии будет определять нестабильное барическое поле. Ожидается переменная облачность. 03.08.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, а также местных циркуляционных процессов с 3 по 9 августа местами возможны кратковременные осадки локального характера и грозы, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление будет нестабильным.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9–12 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +27°С до +32°С.Температура морской воды — +26°С.Волнение моря ожидается от слабого до значительного — 1–3 балла.Относительная влажность воздуха составит 60–90%.

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