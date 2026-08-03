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Прогноз погоды в Абхазии с 3 по 9 августа
Прогноз погоды в Абхазии с 3 по 9 августа
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В течение новой рабочей недели погоду на Черноморском побережье Абхазии будет определять нестабильное барическое поле. Ожидается переменная облачность. 03.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-03T20:15+0300
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СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, а также местных циркуляционных процессов с 3 по 9 августа местами возможны кратковременные осадки локального характера и грозы, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление будет нестабильным.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9–12 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +27°С до +32°С.Температура морской воды — +26°С.Волнение моря ожидается от слабого до значительного — 1–3 балла.Относительная влажность воздуха составит 60–90%.
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новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии с 3 по 9 августа
20:15 03.08.2026 (обновлено: 22:41 03.08.2026)
В течение новой рабочей недели погоду на Черноморском побережье Абхазии будет определять нестабильное барическое поле. Ожидается переменная облачность.
СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, а также местных циркуляционных процессов с 3 по 9 августа местами возможны кратковременные осадки локального характера и грозы, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление будет нестабильным.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9–12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +27°С до +32°С.
Температура морской воды — +26°С.
Волнение моря ожидается от слабого до значительного — 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха составит 60–90%.