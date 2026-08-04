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Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 августа
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления и активного выноса тепла с юга. 04.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-04T18:38+0300
2026-08-04T18:38+0300
2026-08-04T18:38+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. В среду, 5 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления местами возможен слабый дождь, гроза, высокий уровень УФИ. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +26°С до +31°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 августа
Территория черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления и активного выноса тепла с юга.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. В среду, 5 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления местами возможен слабый дождь, гроза, высокий уровень УФИ.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +24°С, днем +30°С.
Гагра – ночью +24°С, днем +30°С.
Пицунда – ночью +23°С, днем +30°С.
Гудаута – ночью +23°С, днем +30°С.
Новый Афон – ночью +25°С, днем +31°С.
Очамчыра – ночью +22°С, днем +29°С.
Гал – ночью +23°С, днем +30°С.
Ткуарчал – ночью +20°С, днем +26°С.