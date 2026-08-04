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Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 августа

Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 августа

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления и активного выноса тепла с юга. 04.08.2026, Sputnik Абхазия

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2026-08-04T18:38+0300

2026-08-04T18:38+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. В среду, 5 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления местами возможен слабый дождь, гроза, высокий уровень УФИ. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +26°С до +31°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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