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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 августа

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 августа

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии в четверг по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления. 05.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-05T18:30+0300

2026-08-05T18:30+0300

2026-08-05T18:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. В четверг, 6 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за перепадов атмосферного давления местами возможен слабый дождь, высокий уровень УФИ.Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +26°С до +31°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды слабое и значительное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии