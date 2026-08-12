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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 августа
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 августа
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Территория черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием нестабильного барического поля. 12.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-12T21:00+0300
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СУХУМ, 12 авг – Sputnik. В четверг, 13 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями жаркая погода, временами возможны дождь и гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 759 мм ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +27°С. Волнение моря умеренное – 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 августа
21:00 12.08.2026 (обновлено: 11:35 13.08.2026)
Территория черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием нестабильного барического поля.
СУХУМ, 12 авг – Sputnik. В четверг, 13 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями жаркая погода, временами возможны дождь и гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 759 мм ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +27°С. Волнение моря умеренное – 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +23°С, днем +30°С, переменная облачность, возможен кратковременный дождь.
Гагра – ночью +23°С, днем +31°С.
Пицунда – ночью +22°С, днем +31°С.
Гудаута – ночью +22°С, днем +30°С.
Новый Афон – ночью +23°С, днем +31°С.
Очамчыра – ночью +21°С, днем +30°С.
Гал – ночью +21°С, днем +30°С.
Ткуарчал – ночью +19°С, днем +27°С.