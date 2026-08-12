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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 августа

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 августа

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием нестабильного барического поля. 12.08.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 авг – Sputnik. В четверг, 13 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями жаркая погода, временами возможны дождь и гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 759 мм ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +27°С. Волнение моря умеренное – 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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