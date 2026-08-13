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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 августа

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 августа

Sputnik Абхазия

Погода на территории черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему неустойчива. 13.08.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 авг – Sputnik. В пятницу, 14 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за атмосферного фронта черноморского циклона, в результате перепадов атмосферного давления и местных циркуляционных процессов временами ожидаются кратковременные осадки локального характера, гроза. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С. Температура морской воды – +27°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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