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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 августа
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему неустойчива. 13.08.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 авг – Sputnik. В пятницу, 14 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за атмосферного фронта черноморского циклона, в результате перепадов атмосферного давления и местных циркуляционных процессов временами ожидаются кратковременные осадки локального характера, гроза. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С. Температура морской воды – +27°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 августа

19:00 13.08.2026 (обновлено: 11:02 14.08.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукВид на горы ткуарчалского района
Вид на горы ткуарчалского района - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода на территории черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему неустойчива.
СУХУМ, 13 авг – Sputnik. В пятницу, 14 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за атмосферного фронта черноморского циклона, в результате перепадов атмосферного давления и местных циркуляционных процессов временами ожидаются кратковременные осадки локального характера, гроза.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Атмосферное давление нестабильное.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды – +27°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +23°С, днем +31°С.
Гагра – ночью +24°С, днем +32°С.
Пицунда – ночью +23°С, днем +32°С.
Гудаута – ночью +23°С, днем +31°С.
Новый Афон – ночью +24°С, днем +32°С.
Очамчыра – ночью +21°С, днем +30°С.
Гал – ночью +21°С, днем +30°С.
Ткуарчал – ночью +19°С, днем +27°С.
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