https://sputnik-abkhazia.ru/20260813/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-14-avgusta-1064969150.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 августа
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему неустойчива. 13.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-13T19:00+0300
2026-08-13T19:00+0300
2026-08-14T11:02+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0a/1058944796_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_85283535d9af2599fa17011e5e47c02f.jpg
СУХУМ, 13 авг – Sputnik. В пятницу, 14 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за атмосферного фронта черноморского циклона, в результате перепадов атмосферного давления и местных циркуляционных процессов временами ожидаются кратковременные осадки локального характера, гроза. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С. Температура морской воды – +27°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0a/1058944796_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_2a8ea30b22f4c93c857d8a792c3dc52f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 августа
19:00 13.08.2026 (обновлено: 11:02 14.08.2026)
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему неустойчива.
СУХУМ, 13 авг – Sputnik. В пятницу, 14 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за атмосферного фронта черноморского циклона, в результате перепадов атмосферного давления и местных циркуляционных процессов временами ожидаются кратковременные осадки локального характера, гроза.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Атмосферное давление нестабильное.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды – +27°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +23°С, днем +31°С.
Гагра – ночью +24°С, днем +32°С.
Пицунда – ночью +23°С, днем +32°С.
Гудаута – ночью +23°С, днем +31°С.
Новый Афон – ночью +24°С, днем +32°С.
Очамчыра – ночью +21°С, днем +30°С.
Гал – ночью +21°С, днем +30°С.
Ткуарчал – ночью +19°С, днем +27°С.