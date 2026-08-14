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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 августа
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 августа
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Погода на Черноморском побережье Абхазии в выходные останется неустойчивой. 14.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-14T22:14+0300
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СУХУМ, 15 авг — Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 августа, на Черноморском побережье Абхазии сохранится неустойчивая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром существенных осадков не ожидается. Во второй половине дня местами возможны дождь и гроза. В воскресенье днем также временами пройдут дожди, возможны грозы.Атмосферное давление будет нестабильным.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит +19…+24°С, днем +26…+31°С.Температура морской воды — около +27°С. Волнение моря умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха — 70-90%.Прогноз по городам Абхазии:
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новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 августа
22:14 14.08.2026 (обновлено: 22:14 15.08.2026)
Погода на Черноморском побережье Абхазии в выходные останется неустойчивой.
СУХУМ, 15 авг — Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 августа, на Черноморском побережье Абхазии сохранится неустойчивая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу ночью и утром существенных осадков не ожидается. Во второй половине дня местами возможны дождь и гроза. В воскресенье днем также временами пройдут дожди, возможны грозы.
Атмосферное давление будет нестабильным.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +19…+24°С, днем +26…+31°С.
Температура морской воды — около +27°С.
Волнение моря умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха — 70-90%.
Прогноз по городам Абхазии:
Сухум — ночью +23°С, днем +30°С.
Гагра — ночью +23°С, днем +30°С.
Пицунда — ночью +23°С, днем +31°С.
Гудаута — ночью +23°С, днем +30°С.
Новый Афон — ночью +24°С, днем +31°С.
Очамчыра — ночью +21°С, днем +30°С.
Гал — ночью +21°С, днем +30°С.
Ткуарчал — ночью +19°С, днем +28°С.