Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Акарпыжә аарыхыҩцәа рҽаҩра аҭира иацу ауадаҩрақәа: ахҳәаа
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Особая помощь детям: опыт Белгородской области и пути применения его в Абхазии
14:04
25 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260814/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-15-i-16-avgusta-1064993800.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 августа
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 августа
Sputnik Абхазия
Погода на Черноморском побережье Абхазии в выходные останется неустойчивой. 14.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-14T22:14+0300
2026-08-15T22:14+0300
в абхазии
новости
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102944/18/1029441870_0:104:1997:1227_1920x0_80_0_0_c943ffdce37cfdf48124ea082b70f4ec.jpg
СУХУМ, 15 авг — Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 августа, на Черноморском побережье Абхазии сохранится неустойчивая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром существенных осадков не ожидается. Во второй половине дня местами возможны дождь и гроза. В воскресенье днем также временами пройдут дожди, возможны грозы.Атмосферное давление будет нестабильным.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит +19…+24°С, днем +26…+31°С.Температура морской воды — около +27°С. Волнение моря умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха — 70-90%.Прогноз по городам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102944/18/1029441870_111:0:1886:1331_1920x0_80_0_0_2e097e6ed2d0f1fc5d4d576f126dcf42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 августа

22:14 14.08.2026 (обновлено: 22:14 15.08.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погода на Черноморском побережье Абхазии в выходные останется неустойчивой.
СУХУМ, 15 авг — Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 августа, на Черноморском побережье Абхазии сохранится неустойчивая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу ночью и утром существенных осадков не ожидается. Во второй половине дня местами возможны дождь и гроза. В воскресенье днем также временами пройдут дожди, возможны грозы.
Атмосферное давление будет нестабильным.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +19…+24°С, днем +26…+31°С.
Температура морской воды — около +27°С.
Волнение моря умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха — 70-90%.
Прогноз по городам Абхазии:
Сухум — ночью +23°С, днем +30°С.
Гагра — ночью +23°С, днем +30°С.
Пицунда — ночью +23°С, днем +31°С.
Гудаута — ночью +23°С, днем +30°С.
Новый Афон — ночью +24°С, днем +31°С.
Очамчыра — ночью +21°С, днем +30°С.
Гал — ночью +21°С, днем +30°С.
Ткуарчал — ночью +19°С, днем +28°С.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0