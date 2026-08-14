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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 августа

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 августа

Sputnik Абхазия

Погода на Черноморском побережье Абхазии в выходные останется неустойчивой. 14.08.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 авг — Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 августа, на Черноморском побережье Абхазии сохранится неустойчивая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром существенных осадков не ожидается. Во второй половине дня местами возможны дождь и гроза. В воскресенье днем также временами пройдут дожди, возможны грозы.Атмосферное давление будет нестабильным.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит +19…+24°С, днем +26…+31°С.Температура морской воды — около +27°С. Волнение моря умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха — 70-90%.Прогноз по городам Абхазии:

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