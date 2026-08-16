https://sputnik-abkhazia.ru/20260816/eto-uzhe-katastrofa-evropa-gotovitsya-k-khudshemu-1065013191.html
Это уже катастрофа: Европа готовится к худшему
Это уже катастрофа: Европа готовится к худшему
Sputnik Абхазия
Жара в Европе продолжает бить рекорды. Испепеляющее солнце парализовало крупнейшие водные пути. Из-за засухи серьезные потери рискует понести агропромышленный... 16.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-16T17:49+0300
2026-08-16T17:49+0300
2026-08-16T17:49+0300
экономика
европа
аналитика
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Жара в Европе продолжает бить рекорды. Испепеляющее солнце парализовало крупнейшие водные пути. Из-за засухи серьезные потери рискует понести агропромышленный комплекс. Бьют тревогу и в атомно-энергетическом секторе. Экономические прогнозы удручающие — ЕС ждут многомиллиардные убытки. В ситуации для РИА Новости разбирался Сергей Проскурин.Хуже становится с каждым днемСтарому Свету со дня на день предстоит пережить очередную — пятую за сезон — волну жары. В ряде стран столбик термометра поднимется до 40 градусов.Ведущие европейские метеоагентства предупреждают: вспышка аномального тепла помешает образованию облаков и, соответственно, затормозит насыщение рек влагой.Не лучше с Дунаем и Эльбой, где со дна показались "голодные камни" (напоминания о засухах прошлых лет).В такой ситуации прежде всего страдает логистика. Загружать полностью суда нельзя, и требуется больше рейсов. Как результат, растут расходы на доставку грузов. В качестве одной из мер федеральный министр транспорта Штеффен Бильгер предложил расширить русла крупнейших водных артерий.Экологи, разумеется, против. Но бизнес требует предпринять хоть что-то."Проблема обостряется с каждым днем. Грузоперевозки из Верхнего Рейна в Роттердам подорожали примерно в четыре раза", — отмечает ведущий специалист Немецкого экономического института Томас Пульс.Кроме того, срабатывает фактор рациональных ожиданий. Многие поставщики, как указал управляющий директор Немецкой федерации строителей и промышленников Тим-Оливер Мюллер, готовятся к затяжной жаре, а потому уже сейчас объявили о задержках.Сказать, что засуха пришлась на крайне неподходящий для Германии период, значит не сказать ничего. Страна и без того борется со слабым ростом экономики, непомерными ценами на энергоносители и слабеющей конкурентоспособностью."Затянувшееся нарушение судоходства <…> способно целиком задушить тот крошечный рост, который у нас есть", — предупредил ведущий специалист Института немецкой экономики Тило Шефер. Его коллеги добавляют: если ничего не изменится, ВВП сократится на 0,4 процента — вопреки позитивным прогнозам.В денежном эквиваленте это приблизительно один-два миллиарда евро убытков только в третьем квартале.Страховка не покроетИз-за жары особенно страдает сельское хозяйство. Еще в конце июля Ассоциация европейских зернотрейдеров Coceral подвела неутешительный промежуточный итог: урожай зерновых в стоимостном выражении сократился на 2,1 миллиарда евро (пять процентов от ожидаемого).Во Франции прогноз урожая сократили на 4,1 миллиона тонн, до 891 миллиона евро."Наибольшую обеспокоенность вызывает кукуруза. Похоже, будет минимум с 1977-го", — предупреждает ведущий специалист международного мониторингового агентства цен на сырьевые товары Expana Эндрю Каньемба.С пшеницей, ячменем, рапсом, оливковым и подсолнечным маслом тоже проблемы. Кроме того, подчеркнула глава французского Минсельхоза Анни Женевар, аномальная жара привела к резкому падению производства молока и повышенной смертности скота.По приблизительным подсчетам, на восстановление потребуется несколько миллиардов евро."Очевидно, нужно подождать, чтобы получить более точные цифры, но мы уже знаем, что сумма беспрецедентная. И хотя есть программы страхования, понятно, что они не в состоянии покрыть столько страховых случаев", — признал глава крупнейшего сельскохозяйственного профсоюза Франции (FNSEA) Арно Руссо.Прогноз на урожай зерновых снизили также Венгрия — на 2,5 миллиона тонн (444 миллиона евро), Испания — на 1,4 (276 миллионов). В целом, по данным Еврокомиссии, в июле экспорт зерна из ЕС составил чуть более миллиона тонн (меньше запланированного на 67 процентов), а импорт вырос на 20 процентов (полтора миллиона тонн).Стоп, атомАномальная жара ударила и по атомно-энергетическому сектору. Во Франции, как известно, 57 действующих реакторов обеспечивают 70 процентов электрогенерации.В середине июля власти решили остановить три реактора, а еще у восьми понизить мощность. В результате потеряли десять процентов электрогенерации.В Венгрии по той же причине допустили первую почти за полвека возможную остановку крупнейшей атомной станции "Пакш", дающей стране до 50 процентов энергии. В первых числах августа ее мощность понизили почти в пять раз. А спустя пару дней оставили действующим лишь один энергоблок из четырех.Премьер-министр Петер Мадьяр призвал население и предприятия сократить потребление энергии в вечерние часы и анонсировал строительство донного порога в русле Дуная — чтобы повысить уровень воды. Аналогичные меры предприняла Румыния: единственную в стране АЭС "Чернаводэ" остановили.Исправить не удастсяПрофессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юрий Ляндау уверен: экономические перспективы ЕС довольно печальные."Прежде всего возможен рост цен на продовольствие. Поскольку затраты на логистику выросли, увеличилась и себестоимость конечного продукта", — поясняет он.По предварительным оценкам, этого стоит ожидать уже в начале осени. В частности, дефицит зерна и проблема его транспортировки обернутся подорожанием мяса. А слабый урожай овощей и фруктов усугубит ситуацию.Кроме того, добавляет ведущий экономист, доцент Института безопасности жизнедеятельности СПб УГПС МЧС России Хаджимурад Белхароев, вероятен ощутимый скачок цен на энергоносители. Ведь из-за проблем в атомном секторе увеличился расход газа."Котировки уже больше 700 долларов за тысячу кубов, — рассуждает он. — Подземные хранилища заполнены лишь на 60 процентов. На этом сыграют продавцы и перекупщики — станут поэтапно повышать цены".Нелегко придется и сельскому хозяйству. "На фоне бушующих пожаров и иссушения почв неизбежно сокращение рабочих мест", — предупреждает Сергей Ляндау.В целом, заключает эксперт, Европа стала жертвой собственной политики и сама себя загнала в жесткие рамки. Экономика стагнирует уже несколько лет. Теперь же еще надо справляться с последствиями жары и засухи.Один из вариантов — наладить диалог с Москвой, говорит Хаджимурад Белхароев. Ведь без российских энергоресурсов европейский рынок неконкурентоспособен. Однако ЕС по-прежнему предпочитает тратиться на ВПК для накачивания оружием Украины.Так что всплеск инфляции практически неизбежен, полагает Сергей Ляндау. Отрегулировать ее игрой с ключевой ставкой или иными привычными финансовыми инструментами невозможно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260806/virtualnyy-mir-protiv-realnosti-zapad-pobedil-no-rossiya-idet-vpered-1064810250.html
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экономика, европа, аналитика
экономика, европа, аналитика
Жара в Европе продолжает бить рекорды. Испепеляющее солнце парализовало крупнейшие водные пути. Из-за засухи серьезные потери рискует понести агропромышленный комплекс. Бьют тревогу и в атомно-энергетическом секторе. Экономические прогнозы удручающие — ЕС ждут многомиллиардные убытки. В ситуации для РИА Новости
разбирался Сергей Проскурин.
Хуже становится с каждым днем
Старому Свету со дня на день предстоит пережить очередную — пятую за сезон — волну жары. В ряде стран столбик термометра поднимется до 40 градусов.
Ведущие европейские метеоагентства предупреждают: вспышка аномального тепла помешает образованию облаков и, соответственно, затормозит насыщение рек влагой.
Так, уровень Рейна на некоторых участках опустился уже менее десяти сантиметров. А совсем скоро, как отмечает Федеральное управление водных путей и судоходства ФРГ, может упасть до критических четырех.
Не лучше с Дунаем и Эльбой, где со дна показались "голодные камни" (напоминания о засухах прошлых лет).
В такой ситуации прежде всего страдает логистика. Загружать полностью суда нельзя, и требуется больше рейсов. Как результат, растут расходы на доставку грузов. В качестве одной из мер федеральный министр транспорта Штеффен Бильгер предложил расширить русла крупнейших водных артерий.
Экологи, разумеется, против. Но бизнес требует предпринять хоть что-то.
"Проблема обостряется с каждым днем. Грузоперевозки из Верхнего Рейна в Роттердам подорожали примерно в четыре раза", — отмечает ведущий специалист Немецкого экономического института Томас Пульс.
Кроме того, срабатывает фактор рациональных ожиданий. Многие поставщики, как указал управляющий директор Немецкой федерации строителей и промышленников Тим-Оливер Мюллер, готовятся к затяжной жаре, а потому уже сейчас объявили о задержках.
Сказать, что засуха пришлась на крайне неподходящий для Германии период, значит не сказать ничего. Страна и без того борется со слабым ростом экономики, непомерными ценами на энергоносители и слабеющей конкурентоспособностью.
"Затянувшееся нарушение судоходства <…> способно целиком задушить тот крошечный рост, который у нас есть", — предупредил ведущий специалист Института немецкой экономики Тило Шефер. Его коллеги добавляют: если ничего не изменится, ВВП сократится на 0,4 процента — вопреки позитивным прогнозам.
В денежном эквиваленте это приблизительно один-два миллиарда евро убытков только в третьем квартале.
Из-за жары особенно страдает сельское хозяйство. Еще в конце июля Ассоциация европейских зернотрейдеров Coceral подвела неутешительный промежуточный итог: урожай зерновых в стоимостном выражении сократился на 2,1 миллиарда евро (пять процентов от ожидаемого).
Во Франции прогноз урожая сократили на 4,1 миллиона тонн, до 891 миллиона евро.
"Наибольшую обеспокоенность вызывает кукуруза. Похоже, будет минимум с 1977-го", — предупреждает ведущий специалист международного мониторингового агентства цен на сырьевые товары Expana Эндрю Каньемба.
С пшеницей, ячменем, рапсом, оливковым и подсолнечным маслом тоже проблемы. Кроме того, подчеркнула глава французского Минсельхоза Анни Женевар, аномальная жара привела к резкому падению производства молока и повышенной смертности скота.
По приблизительным подсчетам, на восстановление потребуется несколько миллиардов евро.
"Очевидно, нужно подождать, чтобы получить более точные цифры, но мы уже знаем, что сумма беспрецедентная. И хотя есть программы страхования, понятно, что они не в состоянии покрыть столько страховых случаев", — признал глава крупнейшего сельскохозяйственного профсоюза Франции (FNSEA) Арно Руссо.
Прогноз на урожай зерновых снизили также Венгрия — на 2,5 миллиона тонн (444 миллиона евро), Испания — на 1,4 (276 миллионов). В целом, по данным Еврокомиссии, в июле экспорт зерна из ЕС составил чуть более миллиона тонн (меньше запланированного на 67 процентов), а импорт вырос на 20 процентов (полтора миллиона тонн).
Аномальная жара ударила и по атомно-энергетическому сектору. Во Франции, как известно, 57 действующих реакторов обеспечивают 70 процентов электрогенерации.
В середине июля власти решили остановить три реактора, а еще у восьми понизить мощность. В результате потеряли десять процентов электрогенерации.
Но иначе была бы экологическая катастрофа. Дело в том, что АЭС обычно строят на берегах крупных рек (во Франции — Гаронны, Мааса) для охлаждения реакторов. При нынешних температурах сброс горячей воды в русла имел бы непредсказуемые последствия.
В Венгрии по той же причине допустили первую почти за полвека возможную остановку крупнейшей атомной станции "Пакш", дающей стране до 50 процентов энергии. В первых числах августа ее мощность понизили почти в пять раз. А спустя пару дней оставили действующим лишь один энергоблок из четырех.
Премьер-министр Петер Мадьяр призвал население и предприятия сократить потребление энергии в вечерние часы и анонсировал строительство донного порога в русле Дуная — чтобы повысить уровень воды. Аналогичные меры предприняла Румыния: единственную в стране АЭС "Чернаводэ" остановили.
Профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юрий Ляндау уверен: экономические перспективы ЕС довольно печальные.
"Прежде всего возможен рост цен на продовольствие. Поскольку затраты на логистику выросли, увеличилась и себестоимость конечного продукта", — поясняет он.
По предварительным оценкам, этого стоит ожидать уже в начале осени. В частности, дефицит зерна и проблема его транспортировки обернутся подорожанием мяса. А слабый урожай овощей и фруктов усугубит ситуацию.
Кроме того, добавляет ведущий экономист, доцент Института безопасности жизнедеятельности СПб УГПС МЧС России Хаджимурад Белхароев, вероятен ощутимый скачок цен на энергоносители. Ведь из-за проблем в атомном секторе увеличился расход газа.
"Котировки уже больше 700 долларов за тысячу кубов, — рассуждает он. — Подземные хранилища заполнены лишь на 60 процентов. На этом сыграют продавцы и перекупщики — станут поэтапно повышать цены".
Нелегко придется и сельскому хозяйству. "На фоне бушующих пожаров и иссушения почв неизбежно сокращение рабочих мест", — предупреждает Сергей Ляндау.
В целом, заключает эксперт, Европа стала жертвой собственной политики и сама себя загнала в жесткие рамки. Экономика стагнирует уже несколько лет. Теперь же еще надо справляться с последствиями жары и засухи.
Один из вариантов — наладить диалог с Москвой, говорит Хаджимурад Белхароев. Ведь без российских энергоресурсов европейский рынок неконкурентоспособен. Однако ЕС по-прежнему предпочитает тратиться на ВПК для накачивания оружием Украины.
Так что всплеск инфляции практически неизбежен, полагает Сергей Ляндау. Отрегулировать ее игрой с ключевой ставкой или иными привычными финансовыми инструментами невозможно.