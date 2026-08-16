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Это уже катастрофа: Европа готовится к худшему

Это уже катастрофа: Европа готовится к худшему

Sputnik Абхазия

Жара в Европе продолжает бить рекорды. Испепеляющее солнце парализовало крупнейшие водные пути. Из-за засухи серьезные потери рискует понести агропромышленный... 16.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-16T17:49+0300

2026-08-16T17:49+0300

2026-08-16T17:49+0300

экономика

европа

аналитика

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Жара в Европе продолжает бить рекорды. Испепеляющее солнце парализовало крупнейшие водные пути. Из-за засухи серьезные потери рискует понести агропромышленный комплекс. Бьют тревогу и в атомно-энергетическом секторе. Экономические прогнозы удручающие — ЕС ждут многомиллиардные убытки. В ситуации для РИА Новости разбирался Сергей Проскурин.Хуже становится с каждым днемСтарому Свету со дня на день предстоит пережить очередную — пятую за сезон — волну жары. В ряде стран столбик термометра поднимется до 40 градусов.Ведущие европейские метеоагентства предупреждают: вспышка аномального тепла помешает образованию облаков и, соответственно, затормозит насыщение рек влагой.Не лучше с Дунаем и Эльбой, где со дна показались "голодные камни" (напоминания о засухах прошлых лет).В такой ситуации прежде всего страдает логистика. Загружать полностью суда нельзя, и требуется больше рейсов. Как результат, растут расходы на доставку грузов. В качестве одной из мер федеральный министр транспорта Штеффен Бильгер предложил расширить русла крупнейших водных артерий.Экологи, разумеется, против. Но бизнес требует предпринять хоть что-то."Проблема обостряется с каждым днем. Грузоперевозки из Верхнего Рейна в Роттердам подорожали примерно в четыре раза", — отмечает ведущий специалист Немецкого экономического института Томас Пульс.Кроме того, срабатывает фактор рациональных ожиданий. Многие поставщики, как указал управляющий директор Немецкой федерации строителей и промышленников Тим-Оливер Мюллер, готовятся к затяжной жаре, а потому уже сейчас объявили о задержках.Сказать, что засуха пришлась на крайне неподходящий для Германии период, значит не сказать ничего. Страна и без того борется со слабым ростом экономики, непомерными ценами на энергоносители и слабеющей конкурентоспособностью."Затянувшееся нарушение судоходства <…> способно целиком задушить тот крошечный рост, который у нас есть", — предупредил ведущий специалист Института немецкой экономики Тило Шефер. Его коллеги добавляют: если ничего не изменится, ВВП сократится на 0,4 процента — вопреки позитивным прогнозам.В денежном эквиваленте это приблизительно один-два миллиарда евро убытков только в третьем квартале.Страховка не покроетИз-за жары особенно страдает сельское хозяйство. Еще в конце июля Ассоциация европейских зернотрейдеров Coceral подвела неутешительный промежуточный итог: урожай зерновых в стоимостном выражении сократился на 2,1 миллиарда евро (пять процентов от ожидаемого).Во Франции прогноз урожая сократили на 4,1 миллиона тонн, до 891 миллиона евро."Наибольшую обеспокоенность вызывает кукуруза. Похоже, будет минимум с 1977-го", — предупреждает ведущий специалист международного мониторингового агентства цен на сырьевые товары Expana Эндрю Каньемба.С пшеницей, ячменем, рапсом, оливковым и подсолнечным маслом тоже проблемы. Кроме того, подчеркнула глава французского Минсельхоза Анни Женевар, аномальная жара привела к резкому падению производства молока и повышенной смертности скота.По приблизительным подсчетам, на восстановление потребуется несколько миллиардов евро."Очевидно, нужно подождать, чтобы получить более точные цифры, но мы уже знаем, что сумма беспрецедентная. И хотя есть программы страхования, понятно, что они не в состоянии покрыть столько страховых случаев", — признал глава крупнейшего сельскохозяйственного профсоюза Франции (FNSEA) Арно Руссо.Прогноз на урожай зерновых снизили также Венгрия — на 2,5 миллиона тонн (444 миллиона евро), Испания — на 1,4 (276 миллионов). В целом, по данным Еврокомиссии, в июле экспорт зерна из ЕС составил чуть более миллиона тонн (меньше запланированного на 67 процентов), а импорт вырос на 20 процентов (полтора миллиона тонн).Стоп, атомАномальная жара ударила и по атомно-энергетическому сектору. Во Франции, как известно, 57 действующих реакторов обеспечивают 70 процентов электрогенерации.В середине июля власти решили остановить три реактора, а еще у восьми понизить мощность. В результате потеряли десять процентов электрогенерации.В Венгрии по той же причине допустили первую почти за полвека возможную остановку крупнейшей атомной станции "Пакш", дающей стране до 50 процентов энергии. В первых числах августа ее мощность понизили почти в пять раз. А спустя пару дней оставили действующим лишь один энергоблок из четырех.Премьер-министр Петер Мадьяр призвал население и предприятия сократить потребление энергии в вечерние часы и анонсировал строительство донного порога в русле Дуная — чтобы повысить уровень воды. Аналогичные меры предприняла Румыния: единственную в стране АЭС "Чернаводэ" остановили.Исправить не удастсяПрофессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юрий Ляндау уверен: экономические перспективы ЕС довольно печальные."Прежде всего возможен рост цен на продовольствие. Поскольку затраты на логистику выросли, увеличилась и себестоимость конечного продукта", — поясняет он.По предварительным оценкам, этого стоит ожидать уже в начале осени. В частности, дефицит зерна и проблема его транспортировки обернутся подорожанием мяса. А слабый урожай овощей и фруктов усугубит ситуацию.Кроме того, добавляет ведущий экономист, доцент Института безопасности жизнедеятельности СПб УГПС МЧС России Хаджимурад Белхароев, вероятен ощутимый скачок цен на энергоносители. Ведь из-за проблем в атомном секторе увеличился расход газа."Котировки уже больше 700 долларов за тысячу кубов, — рассуждает он. — Подземные хранилища заполнены лишь на 60 процентов. На этом сыграют продавцы и перекупщики — станут поэтапно повышать цены".Нелегко придется и сельскому хозяйству. "На фоне бушующих пожаров и иссушения почв неизбежно сокращение рабочих мест", — предупреждает Сергей Ляндау.В целом, заключает эксперт, Европа стала жертвой собственной политики и сама себя загнала в жесткие рамки. Экономика стагнирует уже несколько лет. Теперь же еще надо справляться с последствиями жары и засухи.Один из вариантов — наладить диалог с Москвой, говорит Хаджимурад Белхароев. Ведь без российских энергоресурсов европейский рынок неконкурентоспособен. Однако ЕС по-прежнему предпочитает тратиться на ВПК для накачивания оружием Украины.Так что всплеск инфляции практически неизбежен, полагает Сергей Ляндау. Отрегулировать ее игрой с ключевой ставкой или иными привычными финансовыми инструментами невозможно.

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