https://sputnik-abkhazia.ru/20260816/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-17-avgusta-1064993954.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 августа

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 августа

Sputnik Абхазия

Черноморское побережье Абхазии в понедельник окажется под влиянием пониженного давления. 16.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-16T15:00+0300

2026-08-16T15:00+0300

2026-08-16T15:00+0300

в абхазии

новости

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/15/1031322412_0:52:2730:1588_1920x0_80_0_0_49aac59a22878e09bee0fa94f3c42fb7.jpg

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. В понедельник, 17 августа, на Черноморском побережье Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы.Атмосферное давление будет пониженным.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду, северо-восточного и юго-западного направлений.Температура воздуха ночью составит +19…+24°С, днем +26…+31°С.Температура морской воды — около +27°С. Волнение моря умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха — 70-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия, погода в абхазии