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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 августа
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Черноморское побережье Абхазии в понедельник окажется под влиянием пониженного давления. 16.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-16T15:00+0300
2026-08-16T15:00+0300
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СУХУМ, 16 авг — Sputnik. В понедельник, 17 августа, на Черноморском побережье Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы.Атмосферное давление будет пониженным.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду, северо-восточного и юго-западного направлений.Температура воздуха ночью составит +19…+24°С, днем +26…+31°С.Температура морской воды — около +27°С. Волнение моря умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха — 70-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 августа
Черноморское побережье Абхазии в понедельник окажется под влиянием пониженного давления.
СУХУМ, 16 авг — Sputnik. В понедельник, 17 августа, на Черноморском побережье Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы.
Атмосферное давление будет пониженным.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду, северо-восточного и юго-западного направлений.
Температура воздуха ночью составит +19…+24°С, днем +26…+31°С.
Температура морской воды — около +27°С. Волнение моря умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха — 70-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум — ночью +23°С, днем +30°С.
Гагра — ночью +24°С, днем +30°С.
Пицунда — ночью +23°С, днем +30°С.
Гудаута — ночью +23°С, днем +30°С.
Новый Афон — ночью +24°С, днем +31°С.
Очамчыра — ночью +21°С, днем +30°С.
Гал — ночью +21°С, днем +30°С.
Ткуарчал — ночью +19°С, днем +28°С.