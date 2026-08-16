https://sputnik-abkhazia.ru/20260816/sputnik-nedeli-defitsit-topliva-tragedii-pobeg-osuzhdennogo-i-pamyatnye-daty-1065011983.html

Sputnik недели: дефицит топлива, трагедии, побег осужденного и памятные даты

Sputnik недели: дефицит топлива, трагедии, побег осужденного и памятные даты

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 10 по 16 августа. 16.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-16T21:16+0300

2026-08-16T21:16+0300

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Какие вопросу обсудил президент Бадра Гунба с главой Минздрава Астамуром Гуния, какие события прошли в стране в годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии и в День добровольца, как государство решает вопрос с нехваткой топлива, читайте в материале Sputnik.SputnikВопросы здравоохраненияПрезидент Бадра Гунба встретился с министром здравоохранения Астамуром Гуния, который рассказал об итогах рабочей поездки в Москву. В числе затронутых вопросов была разработка программы проведения процедуры ЭКО внутри страны.Гуния отметил, что большие средства направляются на лечение граждан за рубежом, а при соблюдении медицинских стандартов и требований часть таких услуг должна быть доступна и в Абхазии.Также на встрече обсудили вопрос обеспечения жителей всеми необходимыми лекарствами, строительство Республиканской детской больницы.День начала ОВНАПрезидент Абхазии Бадра Гунба обратился к гражданам республики в день начала войны с Грузией, 14 августа.Он назвал эту дату одной из самых трагичных для всего абхазского народа и отметил, война принесла огромные страдания.Глава государства также подчеркнул особую роль первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, который сумел объединить народ и повести его к Победе.В этот день во всех городах и районах республики прошли памятные церемонии и митинги.Интервью президентаПрезидент Абхазии Бадра Гунба дал интервью российскому телеканалу ОТР в преддверии 34-й годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии.В частности он отметил, что взаимодействие Абхазии и России развивается по всем основным направлениям — от военно-политического до социально-экономического.По его словам, Абхазия ощущает российскую поддержку на практике. Особое значение имеет сотрудничество в развитии инфраструктуры, создании рабочих мест и социальной сфере.Глава государства в интервью также поделился своими воспоминаниями о дне начала Отечественной войны народа Абхазии.14 августа 1992 года будущий президент республики отмечал свой 11-й день рождения.По словам Гунба, он понимал, что прежняя спокойная и мирная жизнь закончилась. Особенно сильным воспоминанием для него стал страх за отца — вернется ли он живым и невредимым к своей семье.В интервью автору блога "Взгляд Макса" Гунба сказал, что главное для Абхазии – сохранить свою государственность, язык и культуру в современном меняющемся мире."Мы наблюдаем за всем, что происходит вокруг наших границ, вокруг Российской Федерации, как вообще меняется международная повестка, какой передел мира сегодня происходит. Мы понимаем, что эти процессы косвенно или напрямую, безусловно, затрагивают и нашу республику", — пояснил он.Президент также отметил, что Россия по-прежнему оказывает всестороннюю поддержку республике даже в непростых условиях, связанных с проведением СВО.День добровольцаЦеремония возложения цветов состоялась в Гудауте ко Дню добровольца в субботу, 15 августа.Память погибших почтили вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, посол Южной Осетии в Абхазии Астамур Кация, члены правительства, депутаты Парламента, добровольцы, ветераны войны, семьи погибших, общественность.Беслан Бигвава и Вячеслав Гладков посетили Музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте.Один из его залов посвящен памяти добровольцев, воевавших за свободу Абхазии. На фотовыставке представлено около 300 снимков, среди которых работы фотографа Виталия Кецба, а также портреты матерей добровольцев и архивные кадры с митингов представителей абхазской диаспоры из Турции, Сирии, Иордании в годы ОВНА, предоставленные музею журналистом Фаиной Матуа.Завершился день торжественным мероприятием в Доме культуры Гудауты. Беслан Бигвава зачитал обращение главы государства Бадры Гунба к добровольцам.Ежегодно 15 августа в Абхазии отмечают День добровольца. В 1992 году, на следующий день после начала войны, в республику прибыли первые бойцы доброй воли, чтобы принять участие в защите Абхазии против грузинских оккупантов.Всего на стороне Абхазии сражались более двух тысяч добровольцев из республик Северного Кавказа и других регионов России, а также Турции и Сирии. Из них погибли 299 бойцов, 51 из которых посмертно удостоен звания Героя Абхазии, 247 награждены орденом Леона, 623 — медалью "За отвагу".Реакция МИД АбхазииГруппа депутатов оппозиционных партий Турции выступила с предложением признать абхазские паспорта и открыть морское сообщение с республикой.МИД Абхазии внимательно следит за ситуацией вокруг инициативы депутатов турецкого Парламента, заявили в ведомстве."Расцениваем появление подобных обсуждений как объективный процесс, продиктованный не сиюминутной конъюнктурой, а осознанием реальных потребностей людей, оказавшихся в сложных условиях. Это результат настойчивой и системной деятельности по реализации комплекса мер, направленных на деизоляцию Республики Абхазия", — говорится в заявлении.Любые шаги в этом направлении рассматриваются исключительно позитивно, уточнили в МИД.На минувшей неделе абхазский МИД также заявил о обеспокоенности сообщениями о давлении и угрозах в адрес экспертов и правозащитников, поднимающих вопросы, связанные с правами граждан республики.Особое внимание в ведомстве обратили на ситуацию вокруг соотечественницы из Турции, доцента, доктора Эльчин Адзинба, которая во время выступления на сессии Форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве затронула вопросы международной изоляции Абхазии, ограничений свободы передвижения и непризнания документов граждан республики.По данным МИД, после выступления в отношении Адзинба стали появляться угрозы, давление и кибератаки, в связи с чем она обратилась в правоохранительные органы.Визит посла в ГалПосол России в Абхазии Вячеслав Гладков совершил ознакомительную поездку в Галский район, сообщили в посольстве России.Он провел встречу с главой администрации Константином Пилия, посетил реабилитационный центр, в котором оказывают помощь тяжелобольным детям и высоко оценил его работу.Кроме того, российский посол посетил школы, детский сад, больницу, КПП "Ингур", машинный зал ИнгурГЭС, несколько сельскохозяйственных предприятий.Гладков отметил, что его опыт работы в исполнительной власти позволит делиться наработанными практиками с абхазскими коллегами, посольство готово оказывать экспертную поддержку в случае запросов со стороны республики.Отставка по собственному желаниюГлава администрации Пицунды Рустам Агрба был освобожден от должности главы города по собственному желанию.Согласно указу Бадры Гунба, временное исполнение обязанностей главы города возложено на первого замглавы Анри Багателия.Агрба был утвержден городским Собранием в должности главы администрации Пицунды 9 февраля.Дефицит топливаПоставки топлива из России в Абхазию продолжаются в рамках заключенных контрактов.Однако из-за обстоятельств, вызванных внешними факторами, топлива для нужд Абхазии в республике недостаточно, в связи с чем принято решение о возможности поставки топлива из альтернативных источников.Тремя днями позже Минэнерго сделало заявление о том, что стоимость топлива по альтернативным каналам поставок повысится в Абхазии и составит 110 рублей за литр с 15 августа из-за высоких закупочных цен.В ведомстве подчеркнули, что компании, реализующие горючее по данным каналам, работают без получения прибыли.Гибель детейДвухлетняя девочка из Москвы погибла в Абхазии в результате несчастного случая.Ребенок утонул на одном из сероводородных источников в Очамчырском районе, сообщил Sputnik прокурор района Инар Таркил.Трагедия произошла 10 августа примерно в 21:00. По словам прокурора, мать с двумя детьми уже собиралась уходить, во время переодевания одного из них, второй упал в воду.Прокуратура Очамчырского района проводит процессуальную проверку, назначены все необходимые экспертизы, уточнил Таркил.В Гулрыпшском районе случилась другая трагедия – пятнадцатилетний подросток из России погиб в горах.Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС Абхазии накануне вечером.По информации ведомства, подросток получил травмы, несовместимые с жизнью во время альпинистского восхождения с группой российских туристов.Инструктор, организовавший поход в горы, был задержан.Криминальная хроника13 августа в Гагрском районе произошло убийство. Тело Руслана Дзяпш-ипа с огнестрельными ранениями обнаружили утром во дворе его дома в селе Псахара,Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства и незаконного оборота оружия и боеприпасов. Ведется расследованиеОсужденный за убийство Героя Абхазии Отари Гумба Алмасхан Гумба сбежал из Республиканской больницы 15 августа. Он покинул палату травматологического отделения медучреждения, куда был доставлен из СИЗО для оказания медицинской помощи.По данным Генпрокуратуры, побег произошел 14 августа в период с 00:00 до 04:00. Точное время установить пока не удалось.Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию Гумба.

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