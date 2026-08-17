https://sputnik-abkhazia.ru/20260817/otkazatsya-nevozmozhno-evropa-nakinulas-na-rossiyskiy-resurs-1065022574.html

Отказаться невозможно: Европа накинулась на российский ресурс

Отказаться невозможно: Европа накинулась на российский ресурс

Sputnik Абхазия

Зависимость ЕС от Москвы оказалась сильнее, чем многие считали. Помимо энергоресурсов, удобрений и урана, для Европы критически важны редкоземельные элементы и... 17.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-17T12:27+0300

2026-08-17T12:27+0300

2026-08-17T12:27+0300

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Зависимость ЕС от Москвы оказалась сильнее, чем многие считали. Помимо энергоресурсов, удобрений и урана, для Европы критически важны редкоземельные элементы и их соединения — в этом сегменте Россия входит в тройку крупнейших поставщиков. И отказаться от этих поставок для Старого Света — смерти подобно. Для РИА Новости в ситуации разбиралась Светлана Медведева.Сильнее декларацийЗа первые пять месяцев этого года — 24 процента импорта, 1,45 тысячи тонн. Показатели больше только у Малайзии (37,1 процента, 2,24 тысячи) и Китая (31,4 процента, 1,89 тысячи).В ЕС постоянно твердят о снижении зависимости, но, когда речь идет о критически важном сырье, логика рынка оказывается сильнее политических деклараций, отмечает замруководителя департамента политических проектов консалтинговой группы "Полилог" Артур Заббаров."Российские компании предлагают нужное качество, стабильные объемы и адекватную логистику, поэтому евробюрократам придется закрывать на это глаза. Остановка заводов грозила бы социальным взрывом", — добавляет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Давыдова.Сами не справятсяЗаменить эти поставки в ближайшей перспективе невозможно. Альтернативная цепочка просто не справится.Причем речь идет не только о добыче сырья, но и о его переработке, разделении, производстве соединений, металлов и конечной продукции, подчеркивает Заббаров.Важный фактор — логистика. Для рынка ЕС российские поставки объективно выгоднее по транспортному плечу и связанным с этим затратам (страхование, перевалка и прочее). Отказ от них означает для европейских компаний рост себестоимости.Попытки же наладить внутреннее производство сопряжены с большими и долгосрочными вложениями. По словам Давыдовой, с момента обнаружения месторождения до его запуска проходит десять-пятнадцать лет. Очень трудно, если не невозможно, найти инвестора, который в условиях геополитической турбулентности согласится ждать так долго.Кошмарный сценарийА без российского церия и других редкоземов Европе грозит деиндустриализация. Автоконцерны, которые и так переживают тяжелейший кризис из-за конкуренции с китайцами, столкнутся с дефицитом катализаторов, что обернется остановкой конвейеров и полным крахом, объясняет Давыдова.Да и зеленый переход, поглощающий много редкоземов, в частности, при изготовлении специализированного стекла для солнечных панелей, окажется под вопросом.Переключаться на других поставщиков — это рост закупочных цен, логистических расходов, уточняет доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета "Синергия" Кирилл Щербаков.А с учетом прогнозируемого повышения спроса на редкоземельные металлы проблемы ЕС будут только обостряться.Внешней альтернативой мог бы стать Китай, но впадать в еще большую зависимость от Пекина для европейцев также неприемлемо."Отказ от одного источника сырья сам по себе не обеспечит стратегической автономии, если его место займет другая столь же концентрированная зависимость", — указывает Щербаков.В итоге риторика европейских чиновников об "избавлении от сырьевой зависимости от России" проваливается, столкнувшись с экономической реальностью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260816/eto-uzhe-katastrofa-evropa-gotovitsya-k-khudshemu-1065013191.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260806/virtualnyy-mir-protiv-realnosti-zapad-pobedil-no-rossiya-idet-vpered-1064810250.html

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