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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 августа
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 августа
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Погода на территории черноморского побережья Абхазии во вторник по-прежнему неустойчива. 17.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-17T18:30+0300
2026-08-17T18:30+0300
2026-08-17T18:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Во вторник, 18 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Из-за атмосферного фронта циклона с юга временами ожидаются кратковременные осадки локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +27°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 августа
Погода на территории черноморского побережья Абхазии во вторник по-прежнему неустойчива.
СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Во вторник, 18 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Из-за атмосферного фронта циклона с юга временами ожидаются кратковременные осадки локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +21°С, днем +29°С.
Гагра – ночью +22°С, днем +30°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +30°С.
Гудаута – ночью +21°С, днем +29°С.
Новый Афон – ночью +22°С, днем +30°С.
Очамчыра – ночью +20°С, днем +28°С.
Гал – ночью +20°С, днем +28°С.
Ткуарчал – ночью +17°С, днем +25°С.