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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 августа

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 августа

Sputnik Абхазия

Погода на территории черноморского побережья Абхазии во вторник по-прежнему неустойчива. 17.08.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Во вторник, 18 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Из-за атмосферного фронта циклона с юга временами ожидаются кратковременные осадки локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +27°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии