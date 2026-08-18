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Ақәаршҩы ӷәӷәа ахҟьаԥҟьа аҳҭнықалақь аҿы: аиҿцәажәара
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 августа
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему неустойчива. 18.08.2026, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 18 авг – Sputnik. В среду, 19 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление в норме, будет медленно повышаться. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 августа

18:37 18.08.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода в Абхазии
Погода в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода на территории черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему неустойчива.
СУХУМ, 18 авг – Sputnik. В среду, 19 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме, будет медленно повышаться.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +21°С, днем +29°С.
Гагра – ночью +22°С, днем +30°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +30°С.
Гудаута – ночью +21°С, днем +29°С.
Новый Афон – ночью +22°С, днем +30°С.
Очамчыра – ночью +20°С, днем +28°С.
Гал – ночью +20°С, днем +28°С.
Ткуарчал – ночью +17°С, днем +25°С.
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