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Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 августа

Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 августа

Sputnik Абхазия

Погода на территории черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему неустойчива. 18.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-18T18:37+0300

2026-08-18T18:37+0300

2026-08-18T18:37+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 авг – Sputnik. В среду, 19 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление в норме, будет медленно повышаться. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии