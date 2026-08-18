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Совместные учения Беларуси и Китая: в прицеле – США и НАТО

Совместные учения Беларуси и Китая: в прицеле – США и НАТО

Sputnik Абхазия

Трансконтинентальное военное взаимодействие Минска и Пекина много лет дисциплинирует особо буйных соседей по планете, пишет военный эксперт Александр Хроленко. 18.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-18T11:28+0300

2026-08-18T11:28+0300

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Трансконтинентальное военное взаимодействие Минска и Пекина много лет дисциплинирует особо буйных соседей по планете, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Маневры "Быстрый орел" белорусско-китайской группировки специальных войск в провинции Хубэй укрепляют безопасность всей многополярной Евразии, напоминая агрессору о неотвратимости возмездия.Тактические учения Сил специальных операций РБ и КНР Swift Eagle проходят 12 – 24 августа на полигоне воздушно-десантных войск Народно-освободительной армии Китая в провинции Хубэй, которая считается Сердцем Поднебесной. Воинские контингенты Беларуси и Китая отрабатывают приемы стрельбы из-за укрытий со сменой позиций в городских условиях. Китайские товарищи сообщили: подобные маневры проводятся в четвертый раз, основные акценты обучения в рамках темы "совместные контртеррористические операции в городских условиях" – разведка, маскировка и противодействие наблюдению противника, захват и контроль (оборона) объекта, ликвидация противника. Совместная боевая подготовка позволяет повысить эффективность ССО и укрепить сотрудничество между вооруженными силами двух стран.Контртеррористическая тематика учений "Быстрый орел" отражает лишь часть компетенций ССО, не трансформирует смысл существования и не снижает боевое могущество этих сил. В Беларуси ССО созданы и предназначены "для решения специальных задач в интересах достижения политических, военных, экономических и психологических целей". Командование НОАК планирует использовать "трехмерный маневр", огневую мощь и штурмовые возможности десантно-штурмовых подразделений (ССО) в качестве основной боевой силы, для поддержки более крупной совместной операции или военной операции за пределами Китая. Известно, что в составе ССО Беларуси более двух бригад. Китайские ССО – не менее 15 бригад. Специалисты подготовлены для решения разведывательно-диверсионных задач в любой точке планеты, во всех средах боевого применения.Подразделения ССО обучают по методикам, созданным огромным боевым опытом. Особое внимание – физической и морально-психологической подготовке: длительные марш-броски с оружием и боезапасом, хорошие навыки рукопашного боя, выживания в условиях гор и пустынь, тропического влажного климата и Арктики.Перспективы и приоритетыСовместные учения ССО – не простое копирование тактики и отдельных приемов. Они позволяют военным специалистам РБ и КНР ознакомиться с оперативными особенностями союзников, заложить основу для эффективного взаимодействия в будущих воздушно-десантных и других операциях. Китайские государственные СМИ увидели в маневрах Swift Eagle 2026 возможность повысить боеспособность сил, углубить военное сотрудничество Пекина и Минска. Слово с делом не расходится – с 2011 года. Заметим, на фоне учений Swift Eagle министр обороны Китая Ли Шанфу 16 августа прибыл в Беларусь с трехдневным официальным визитом – для расширения военного взаимодействия двух стран. Которое очень не нравится коллективному Западу.Ранее, в июле 2024 года китайские войска были развернуты в Беларуси для совместных 11-дневных учений в Брестской области – в 3 км восточнее границы с Польшей и в 30 км севернее украинской границы. Запад тревожно отреагировал на появление в Барановичах военно-транспортной авиации КНР – накануне "юбилейного" саммита НАТО в США. Американский аналитический журнал Military Watch тогда сообщил: "Развертывание – важная веха эскалации напряженности между Китаем и НАТО". Издание The War Zone дополнило: китайские солдаты в Беларуси "добавляют новую динамику" в Европе, и "наличие китайских войск на маневрах в Европе… посылает сигнал НАТО, что Пекин готов принять участие в военных проблемах континента".История продолжается. Журнал MilitaryWatch15 августа заметил: "Значение учений Swift Eagle 2026 выходит за рамки борьбы с терроризмом, это возможность проверить оперативную совместимость, повысить уровень взаимопонимания между военнослужащими, выявить различия в доктрине и технике... Мы видим сохраняющийся интерес Пекина к развитию практических военных отношений с партнерами за пределами своего региона". На суше, на море и в воздухе.С другой стороны, совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие" охватывают разные районы Мирового океана, включая Балтику. "Взаимодействие-2026" состоялось 6 – 13 июля в Желтом море, с ракетным акцентом. Российско-китайские маневры – отдельное большое направление военного сотрудничества.В мире неспокойно, отдельные страны Запада пытаются доказать свое право на "гегемонию" агрессивными действиями. Неслучайно лидер КНР Си Цзиньпин сегодня представил Китай как страну, переживающую трудные времена, и решительно призвал свой народ проявить "непоколебимый боевой дух". Совместные военные учения КНР, РБ, РФ – в разных сочетаниях и географических точках – системный, высокотехнологичный, весомый вклад в укрепление боевого духа и глобальной безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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