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"Двойной удар": как Иран принуждает Трампа к унизительному миру

"Двойной удар": как Иран принуждает Трампа к унизительному миру

Sputnik Абхазия

Президент США пообещал разбомбить Оман, если там попытаются помешать действиям Вашингтона. При этом СМИ пишут, что страны Ближнего Востока все больше устают от... 20.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-20T12:37+0300

2026-08-20T12:37+0300

2026-08-20T12:37+0300

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Президент США пообещал разбомбить Оман, если там попытаются помешать действиям Вашингтона. При этом СМИ пишут, что страны Ближнего Востока все больше устают от американцев и уже обсуждают вывод их военных баз со своей территории. О том, к чему ведет политика Дональда Трампа в этом регионе, — в материале Михаила Каткова для РИА Новости.Дорога жизниВласти Ирана и Омана почти договорились о судоходстве в Ормузском проливе. "Несмотря на препятствия со стороны США, мы достигли соглашения по карте морских маршрутов", — сообщил официальный представитель Тегерана Эсмаил Багаи.Стороны готовят совместное заявление. Багаи подчеркнул, что безопасность пролива — в приоритете, поскольку это в общих интересах.Но о полной разблокировке Ормуза речь не идет."Это возможно лишь после прекращения противоправных действий, вмешательства, угроз и военно-морской блокады США, а также выплаты компенсаций", — уточнил Багаи.Глава иранского МИД Аббас Аракчи тоже прокомментировал ситуацию."Наши переговоры с Оманом продолжаются, и это совершенно отдельный технический вопрос, касающийся маршрутов прохода судов. Прежние не действуют, поэтому нужны новые. Пока согласовали временные, которые можно преобразовать в постоянные. Остальное зависит от выполнения других условий", — сказал он.По его словам, США должны снять морскую блокаду, разморозить иранские активы, отменить нефтяные санкции и завершить военные операции против исламской республики. Аракчи напомнил: все это зафиксировано в меморандуме о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.При этом Иран не намерен отказываться от идеи взымать деньги за проход через Ормуз. Ущерб от коммерческого судоходства морской экосистеме оценивается в триллионы долларов, указали в Тегеране. За это надо расплачиваться.Последнее словоС позицией Белого дома ясности нет. Так, Трамп уверяет, что скоро границы США расширятся."После того как мы одержим победу над Ираном, который терпит сокрушительное поражение, я очень скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов", — заявил он на митинге в поддержку кандидатов в конгресс от Республиканской партии. И пригрозил разбомбить Оман, если тот встанет на пути Вашингтона.В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс признает, что война с Ираном не обязательно закончится территориальными приобретениями."С уверенностью могу сказать следующее: США станут сильнее, Иран не получит ядерного оружия, а Ормузский пролив вернется в состояние, при котором цены на нефть и газ стабильны для американского народа", — отметил он.Пока же, по данным Al Arabiya, стороны конфликта продлили 60-дневное перемирие. Впервые договорились о прекращении огня 17 июня. Но уже в июле боевые действия возобновились.Тем временем среди ближневосточных союзников США усиливается недовольство. Как пишет The Washington Post, властям Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта и Бахрейна не нравится подход Трампа к иранской проблеме. И у некоторых уже возникли сомнения в целесообразности сохранения американских баз на своей территории. "Эту войну начал Вашингтон, а расплачиваемся мы", — передает газета слова одного из представителей монархий Персидского залива.Недавно заключенное Мекканское соглашение — явный сигнал США о том, что впредь страны Ближнего Востока намерены больше полагаться на самих себя, чем на заокеанского партнера, добавляет издание. Имеется в виду оборонительный союз Саудовской Аравии, Турции и Пакистана.Восточная дипломатияВедущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Борис Долгов полагает, что переговоры Ирана с Оманом не приведут к значимым переменам на Ближнем Востоке и не смогут повлиять на США."Не секрет, что Оман хорошо относится к Ирану. Но политический вес султаната слишком мал, чтобы убедить партнеров иначе взглянуть на Тегеран. К тому же Трамп ясно дал понять: в Маскате сильно пожалеют, если помешают Вашингтону", — пояснил эксперт.По мнению старшего научного сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимира Сажина, Иран, ведя переговоры с Оманом, во-первых, укрепляет позиции в контексте контактов с США, во-вторых — отвлекает внимание от собственной ядерной программы, своих прокси и прочего."От политики Трампа устали не только страны Ближнего Востока, но и сами американцы, — это очевидно. Так что вряд ли он предпримет какие бы то ни было решительные действия до парламентских выборов. То есть не пойдет ни по пути эскалации, ни по пути умиротворения", — считает собеседник РИА Новости.У Тегерана есть определенные дипломатические успехи, но сделать Ормуз платным иранцам не удастся, добавляет эксперт. И дело тут не в США, а в международном сообществе, для которого это неприемлемо. В том числе и для Омана, поддерживающего тесные связи с монархиями Персидского залива.

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