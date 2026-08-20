https://sputnik-abkhazia.ru/20260820/kosmos-atom-neft-u-rossii-poyavilsya-neozhidannyy-partner-1065084668.html

Космос, атом, нефть: у России появился неожиданный партнер

Космос, атом, нефть: у России появился неожиданный партнер

Sputnik Абхазия

У России появился новый и мощный пакет договоренностей со страной, которая в этом качестве — партнера по высоким технологиям — кого-то может сильно удивить... 20.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-20T12:03+0300

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У России появился новый и мощный пакет договоренностей со страной, которая в этом качестве — партнера по высоким технологиям — кого-то может сильно удивить, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.Еще мы будем искать в этой стране нефть (которая в целом там есть, остались только частности) и строить нефтеперерабатывающий завод.И наконец (по принципу "только то сотрудничество чего-то стоит, которое умеет защищаться") — есть декларация о путях и средствах противодействия санкциям.Страна, о которой речь, — Мьянма, ее президент Мин Аун Хлайн на этой неделе побывал с официальным визитом в Москве и подписал упомянутые соглашения. Как и еще один важный пакет документов — на военную тему, о котором чуть ниже.А пока что о людях, для которых неожиданность не столько сам факт такого партнерства, сколько его высокотехнологичная направленность. А как им, этим людям, провозглашенные нынешним летом планы Таиланда вписаться в первую двадцатку экономик мира по такому показателю, как конкурентоспособность? А к 2037 году попасть, по методике подсчетов Всемирного банка, в группу стран высоких доходов и еще превратиться в региональный центр разработок по части искусственного интеллекта, дизайна и производства полупроводников.Хорошо, это Таиланд — южный сосед Мьянмы. Какие у нее есть еще соседи? Сейчас будут вам новые неожиданности. Камбоджа в последние недели стала предметом дискуссий экономистов и политологов насчет ее перспектив: это страна, где экономика росла в среднем на 8,2 процента с 2000 по 2019 год, пятая в мире по этому показателю. Так ведь речь еще и о качестве экономики — современные логистические центры, производства из тех, которые хочет приоритетно развивать у себя Таиланд (и не только он). Плюс прочное партнерство с Китаем — мировым технологическим лидером.Не ждали от страны, название которой у многих людей в голове до сих пор связано разве что с Пол Потом, его "полями смерти" и прочим печальным прошлым?Так ведь у Мьянмы есть еще соседи. Китай и через море — Индия. И об их лидерстве в мире сегодняшнем и особенно завтрашнем можно долго говорить.Завтрашний мир выигрывает тот, кто как минимум умеет вовремя замечать, что происходит в мире сегодняшнем и как он быстро меняется. Это о смысле визита президента Мьянмы в Москву. А вот теперь о том, что этот завтрашний мир строится не сам по себе: иногда надо за него бороться.Борьба и идет. То, что происходило на этой неделе в Москве, — часть долгого и захватывающего военно-дипломатического сюжета. Дело в том, что Мьянма — страна воюющая. И Россия не делает секрета из того, на чьей она стороне. Напомним еще раз: подписан пакет документов на военную тему. И не первый — мы помогаем этой стране отразить угрозу. Угрозу не только ей, а всему региону и за его пределами.Политическая история Мьянмы давно развивается по кругу, регулярно замыкающемуся на военных режимах, которые пытаются резко заморозить очередной припадок оппозиционной деятельности людей, которых западники называют местными демократами. Но бывают и качественные сдвиги. Военный переворот 2021 года, в котором важную роль сыграл нынешний гость Москвы Мин Аун Хлайн, показал новшество. Раньше столичные демократы и военные, представляющие страну в целом, были двумя из трех борющихся сил. Третья — это самопровозглашенные племенные мини-государства и прочие неподконтрольные территории на границах с упомянутыми Таиландом, Камбоджой, Китаем. В том числе обитатели бывшего "золотого треугольника" с его наркоиндустрией. Так вот, после 2021 года в политической жизни нет трех сил — демократы, скажем так, сильно подружились вот с этими сепаратистами.Понятно, кого в последние десятилетия поддерживали западники. Мьянма давно и прочно обложена санкциями. Так что обе наши страны знали, о чем речь, когда подписывали в Москве документ о противодействии этим санкциям.Тем временем военные Мьянмы провели выборы и создали (под своим контролем) гражданский режим. В апреле Мин Аун Хлайн занял пост президента и поехал по ключевым странам-партнерам: Индия, Китай, Таиланд, сейчас — Россия. И везде результаты примерно те же, что в Москве. Мьянма нужна всем.Нужна в том числе по военно-политическим причинам. Из недавних новостей: 19-летней россиянке Марии удалось спастись из трудового рабства в скам-центрах Мьянмы, перебравшись через реку в соседний Таиланд. Завербовали ее через Китай и затем переправили на территорию Мьянмы. И это только один недавний случай. В посольствах России в Мьянме и Таиланде уже сложилась команда с отлаженной механикой реабилитации вот таких бедолаг, спасенных из рабства. Участвуют в такой механике и власти этих стран.Прекрасный информационный век для Юго-Восточной Азии начался именно так — с чистой уголовщины, мошеннических киберопераций с неподконтрольных территорий. А чем займутся такие дата-центры, если поднимутся уровнем выше простого грабежа и завлечения рабов? В общем, таких — никому не подчиняющихся — центров (или концлагерей) просто не должно быть. Ни в Юго-Восточной Азии, ни где-либо еще.Поэтому, повторим, власти Мьянмы воюют при поддержке России и не только ее. Весной начали активные боевые действия против банд на неподконтрольных территориях. И сегодня мы видим в соответствующих СМИ давно знакомую и скоординированную картину: звери-военные бомбят мирные деревни, летают русские на вид беспилотники, дети не спят, беженцы бегут. Знакомая информационная картина? И даже очень. Когда начинается вот такой инфовой, это означает, что у властей и военных Мьянмы, похоже, что-то получается в этом наступлении. И им можно лишь пожелать успеха.

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