https://sputnik-abkhazia.ru/20260705/zapad-sodrognulsya-rossiya-perestala-sderzhivatsya-1064145590.html

Запад содрогнулся: Россия перестала сдерживаться

Запад содрогнулся: Россия перестала сдерживаться

Sputnik Абхазия

Есть примета на Руси: как только наши противники (враги, если по-простому) начинают как по команде строчить терабайты в планетарном масштабе, что наши дела... 05.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-05T12:27+0300

2026-07-05T12:27+0300

2026-07-05T12:27+0300

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Есть примета на Руси: как только наши противники (враги, если по-простому) начинают как по команде строчить терабайты в планетарном масштабе, что наши дела плохи как никогда, мы тут же одерживаем победу и загоняем наших ненавистников и наших завистников, искренних или оплачиваемых медными деньгами, за Можай, пишет Елена Караева для РИА Новости.Наше Минобороны решило, что так дело не пойдет, и против медийных сусликов и сетевых анонимов вывела русского воина с позывным Кубань. Красавец-артиллерист, командир разведывательно-ударного дивизиона 238-й артиллерийской бригады группировки "Юг" вышел к прессе. В полном боевом обмундировании.Кубань рассказал, как воюют он и его бойцы.Кубань объяснил этим самым западным сусликам, что происходит на ЛБС, сообщив на прекрасном русском, что Россия выигрывает. Потому что вне зависимости от нарисованных с помощью ИИ карт, подсчетов "неточностей" в километраже (якобы допущенных в публичном поле Москвой), попыток внести раздрай и заразить наш народ бациллами недовольства, Россия и русские воины продвигаются вперед. Как заметил сам Кубань, "работаем ювелирно, точечно". "Противник, — продолжил русский воин Кубань, — проигрывает во всех отношениях, <…> в моральном духе и в мотивации".Западная медийка может сегодня по заданию своей глобалистской редакции сочинить любую фальшивку (фейк, как ныне принято говорить), нарисовать любую, не имеющую отношения к реальности карту местности.Но никакая медийка и никакие сотни уже отправленных и десятки только отправляемых на Незалежную миллиардов евро/долларов не в состоянии создать неуязвимую для русского оружия военную технику, ускорить производство снарядов, сконструировать ювелирно точно бьющие по цели ракеты.А десятизначные суммы, вложенные в русофобскую военную кампанию, не могут увеличить количество противостоящих нам вэсэушников.Эта неделя стала очевидно переломной.Россия перестала сдерживаться. Россия показала, что бывает, когда она вступает по-настоящему в ту драку, которую ей навязали.Прошло ровно четыре года, как Владимир Путин, встречаясь с лидерами фракций Государственной думы, заявил: "Желающие победить Россию на поле боя должны учесть, что Москва еще ничего всерьез не начинала. А отказывающиеся от диалога — что дальше договариваться будет сложнее". Эти слова прозвучали 7 июля 2022 года.После провала переговоров в Стамбуле. После подобострастной просьбы Макрона отвести русских военных из-под Киева — дескать, "сложно вести диалог с пистолетом у виска". Россия выполнила (и перевыполнила с запасом) свои обязательства и сдержала все обещания.Это стало понятно даже упоротому Зеленскому. Он "на районе", когда оценивал работу наших артиллеристов и ракетчиков по Киеву, начал прямо угрожать всем нам. Дескать, в России грядут выборы (а в оставшихся от Незалежной территорий народное волеизъявление никто и не думает ни планировать, ни назначать), а далее — многозначительная пауза.Пауза была взята для того, чтобы мы, вероятно, ужаснулись. Испугались. Чтобы включилась у нас коллективная "тревожка".Расшифруем сказанное.Киевские, как и их европейские покровители и спонсоры, сегодня приперты к стене. Во всех смыслах.Показательные теракты, когда расстреливают и взрывают детей и подростков, когда прямо провоцируют наших белорусских братьев стать стороной конфликта в Донбассе, когда эсбэушники планируют (и совершают) кровавую попытку политического убийства аж на самом Лазурном Берегу — и при включенных камерах видеонаблюдения.Когда Крым открыто называют в качестве одной из мишеней тире площадок для устройства резни по типу Волынской — все это означает, что Запад и киевские осознанно выбирают худший для себя сценарий.А для нас, для страны и ее сплоченного народа, этот выбор западников и киевских означает, что мы делаем все абсолютно правильно. Пока не будет уничтожена экзистенциальная угроза, исходящая с юго-запада, мы не сможем жить нормально.Угроза возможных актов саботажа в преддверии самого голосования и во время проведения парламентской предвыборной кампании очевидна, но наши чекисты в ежедневном режиме раскрывают умыслы и замыслы нам навредить.Срыв голосования как цель максимум и постановка под сомнение результатов выборов как цель минимум — тоже понятно, зачем нужны.Как не были признаны коллективным Западом результаты референдума в Крыму и в наших новых регионах, так и "нелегитимный", с точки зрения медийных сусликов, парламент — козырь и иллюзорное преимущество в информационной войне.Страх, ненависть, зоологическая русофобия — мы это и видели, и многократно проходили. И если честно, нам весь этот цирк порядком надоел.Тот режим "а вот теперь — по-настоящему", который Россия включила после четырех лет убеждений, и устных, и письменных, приведет наших противников (врагов, если по-простому) за стол. Но уже не переговоров. А за тот, где разложен для подписания акт их безоговорочной капитуляции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260630/rossiyu-zhdet-revolyutsiya-ne-speshite-nas-khoronit-1064014217.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260626/kuda-mogut-privesti-londonskie-intrigi-1063927231.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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