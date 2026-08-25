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Прогноз погоды в Абхазии на 26 и 27 августа
Прогноз погоды в Абхазии на 26 и 27 августа
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Погода на территории черноморского побережья Абхазии в среду и четверг будет неустойчива. 25.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-25T18:30+0300
2026-08-25T18:30+0300
2026-08-25T18:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. В среду, 26 августа, и в четверг, 27 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами ожидаются кратковременные осадки локального характера, гроза.Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9–11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 26 и 27 августа
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в среду и четверг будет неустойчива.
СУХУМ, 25 авг – Sputnik. В среду, 26 августа, и в четверг, 27 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами ожидаются кратковременные осадки локального характера, гроза.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9–11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды – +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +22°С, днем +30°С.
Гагра – ночью +23°С, днем +31°С.
Пицунда – ночью +22°С, днем +30°С.
Гудаута – ночью +22°С, днем +30°С.
Новый Афон – ночью +23°С, днем +31°С.
Очамчыра – ночью +21°С, днем +29°С.
Гал – ночью +21°С, днем +29°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +26°С.