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Прогноз погоды в Абхазии на 26 и 27 августа

Прогноз погоды в Абхазии на 26 и 27 августа

Sputnik Абхазия

Погода на территории черноморского побережья Абхазии в среду и четверг будет неустойчива. 25.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-25T18:30+0300

2026-08-25T18:30+0300

2026-08-25T18:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. В среду, 26 августа, и в четверг, 27 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами ожидаются кратковременные осадки локального характера, гроза.Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9–11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии