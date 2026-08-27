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С чем директор ЦРУ прилетал в Москву

С чем директор ЦРУ прилетал в Москву

Sputnik Абхазия

Секретный визит директора ЦРУ в Москву совершенно неслучайно совпал с визитом госсекретаря Ватикана – Запад явственно ощутил жар адской сковороды и засуетился... 27.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-27T10:24+0300

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2026-08-27T11:07+0300

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Секретный визит директора ЦРУ в Москву совершенно неслучайно совпал с визитом госсекретаря Ватикана – Запад явственно ощутил жар адской сковороды и засуетился, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Украинский конфликт вышел на уровень эскалации, прямо и непосредственно угрожающий авторам-инициаторам – США и НАТО. "Параллельная" война с Ираном выявила немощь Пентагона и бесполезность европейских союзников Вашингтона.Редкий и внеплановый восьмичасовой визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа – свидетельство больших проблем США в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и проблем самого Дональда Трампа. Взаимодействие спецслужб – удобный формат сохранения конфиденциальной информации в переговорах о войне и мире, судьбе Украины, испытаниях ядерного "Буревестника", предотвращении операций возмездия ВС России в странах НАТО, которыми бездоказательно пугают западных обывателей. С учетом российского влияния в разных регионах планеты и вовлеченности ЦРУ в вооруженные конфликты Рэтклифф мог обсуждать в Москве условия мира на Украине, выход из тупика в Иране, баланс безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Прошлый визит в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса в ноябре 2021 года был попыткой предостеречь Россию от каких-либо наступательных операций на Украине. Здесь надо иметь ввиду, что Рэтклифф в политической иерархии США имеет особый статус. Это бывший директор Национальной разведки, верный соратник Дональда Трампа, разоблачивший фейк о Russiagate. Вероятно, пришло время серьезных переговоров Трампа и Путина без лишних посредников.Одновременно с директором ЦРУ в Москве совершенно неслучайно оказался государственный секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Который высоко оценил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил о "найденных точках соприкосновения" и готовности Святого Престола предоставить "инструменты для достижения мира". Неизвестно, какие предложения переданы российскому руководству по каналам ЦРУ и Ватикана. Однако 25 августа Кремль исключил возможность создания буферной зоны в Донбассе, иностранное управление российскими регионами. Лавров ранее напомнил, что зона СВО не ограничена Донбассом: "Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается… последовательно и настойчиво".Реальная дипломатияЗагадочен выбор самолета для визита директора ЦРУ в Москву. Подержанный военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III грузоподъемностью до 78 тонн, может перевезти более 100 десантников, большое количество оборудования или танк Abrams. Подобные "Боинги" ВВС США используются для дипломатических и правительственных перевозок, там оборудовано "тихое место" для ведения дел. И все же, с директором ЦРУ "тихоход" C-17A не монтируется. Чего стоит перелет с авиабазы Эндрюс (США) в Ригу – 7000 км – с крейсерской скоростью 800 км/час (бизнес-джет Gulfstream G800, к примеру, развивает скорость 1150 км/час). Интрига целевой нагрузки сохраняется. "Легенда" особой надежности и защищенности C-17A неубедительна.Газета The Washington Post сообщила о наличии в составе американской делегации других высокопоставленных американских чиновников и отметила, что представители ЦРУ, Пентагона и ВВС США отказались от комментариев. Заметен ближневосточный акцент WP: "Две сверхдержавы находятся по разные стороны иранского конфликта. Иран является важнейшим союзником Москвы на Ближнем Востоке, Россия предоставляет Тегерану разведывательные данные о местонахождении американских военных объектов в регионе". На украинском ТВД ситуация аналогичная.Выйти из конфликта с Ираном Дональду Трампу будет непросто. Секретная служба США осведомлена о трехминутной видеозаписи, показанной иранским государственным телевидением, в которой обсуждается заговор с целью убийства младшего сына президента США, 20-летнего Баррона Трампа (награда за убийство – 10 млн долларов). В многополярном мире "охотники" превращаются в "дичь".По информации британского издания The Times, вероятные причины визита Джона Рэтклиффа – необходимость возобновления мирных переговоров по Украине и прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, а также "предупреждение европейских чиновников о планах Путина напасть на члена НАТО". Последнее предположение все же не объясняет визит в Москву.The New York Times считает, что ЦРУ участвует в переговорах с Россией для освобождения американцев, содержащихся в российских тюрьмах.Киевское издание Ukraine Context многозначительно недоговаривает: "Украинская сторона осведомлена о некоторых аспектах и вопросах, которые обсуждались в Москве на непубличных переговорах… между американской стороной и российскими чиновниками. Речь идет о важной операции, подготовка к которой проходила некоторое время в тишине".Американский военный аналитик Скотт Риттер уверен, что появление Рэтклиффа в Москву означает развитие мирного процесса – война США и НАТО проиграна, важно выйти "сохранив лицо". Полагаю, это наиболее объективная оценка происходящего (включая секретное приземление директора ЦРУ в аэропорту Внуково).Американский департамент "плаща и кинжала" сыграл ключевую роль в трансформации СБУ и ГУР, организации вооруженного государственного переворота в Киеве весной 2014 года. Было бы справедливо и символично закрытие кровавого "украинского проекта" руками тех, кто его создавал. В противном случае Россия закроет бандеровский проект ЦРУ своими силами и средствами.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.

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россия, украина, центральное разведывательное управление, мнение, авторы, колумнисты