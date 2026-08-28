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"Дополнительное время": Игорь Адлейба о возвращении на профессиональный ринг
"Дополнительное время": Игорь Адлейба о возвращении на профессиональный ринг
Sputnik Абхазия
Игорь Адлейба успешно вернулся на профессиональный ринг после длинной паузы. Абхазский боксер одержал победу над Файзулло Адхаевым из Узбекистана. Бой прошел... 28.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-28T20:09+0300
2026-08-28T20:09+0300
2026-08-28T20:09+0300
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Дополнительное время" Игорь Адлейба о возвращении в профессиональный бокс
Sputnik Абхазия
Дополнительное время" Игорь Адлейба о возвращении в профессиональный бокс
Игорь Адлейба успешно вернулся на профессиональный ринг после длинной паузы. Абхазский боксер одержал победу над Файзулло Адхаевым из Узбекистана. Бой прошел на вечере профессионального бокса RCC в Сочи.Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, бокс, спорт, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, бокс, спорт, аудио
"Дополнительное время": Игорь Адлейба о возвращении на профессиональный ринг
Игорь Адлейба успешно вернулся на профессиональный ринг после длинной паузы. Абхазский боксер одержал победу над Файзулло Адхаевым из Узбекистана. Бой прошел на вечере профессионального бокса RCC в Сочи.