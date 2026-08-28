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"Дополнительное время": Игорь Адлейба о возвращении на профессиональный ринг
"Дополнительное время": Игорь Адлейба о возвращении на профессиональный ринг
Sputnik Абхазия
Игорь Адлейба успешно вернулся на профессиональный ринг после длинной паузы. Абхазский боксер одержал победу над Файзулло Адхаевым из Узбекистана. Бой прошел... 28.08.2026, Sputnik Абхазия
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Дополнительное время" Игорь Адлейба о возвращении в профессиональный бокс
Sputnik Абхазия
Дополнительное время" Игорь Адлейба о возвращении в профессиональный бокс
Игорь Адлейба успешно вернулся на профессиональный ринг после длинной паузы. Абхазский боксер одержал победу над Файзулло Адхаевым из Узбекистана. Бой прошел на вечере профессионального бокса RCC в Сочи.Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, бокс, спорт, аудио

"Дополнительное время": Игорь Адлейба о возвращении на профессиональный ринг

20:09 28.08.2026
Радио
Дополнительное время" Игорь Адлейба о возвращении в профессиональный бокс
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Игорь Адлейба успешно вернулся на профессиональный ринг после длинной паузы. Абхазский боксер одержал победу над Файзулло Адхаевым из Узбекистана. Бой прошел на вечере профессионального бокса RCC в Сочи.
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