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"Дополнительное время": Игорь Адлейба о возвращении на профессиональный ринг

"Дополнительное время": Игорь Адлейба о возвращении на профессиональный ринг

Sputnik Абхазия

Игорь Адлейба успешно вернулся на профессиональный ринг после длинной паузы. Абхазский боксер одержал победу над Файзулло Адхаевым из Узбекистана. Бой прошел... 28.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-28T20:09+0300

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Дополнительное время" Игорь Адлейба о возвращении в профессиональный бокс Sputnik Абхазия Дополнительное время" Игорь Адлейба о возвращении в профессиональный бокс

Игорь Адлейба успешно вернулся на профессиональный ринг после длинной паузы. Абхазский боксер одержал победу над Файзулло Адхаевым из Узбекистана. Бой прошел на вечере профессионального бокса RCC в Сочи.Слушайте подкаст.

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