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Не прячьте денежки: ЕС готовится изъять сбережения европейцев

Не прячьте денежки: ЕС готовится изъять сбережения европейцев

Sputnik Абхазия

Наше Минобороны вчера сообщило о потерях противника: военнослужащие группировки "Центр" уничтожили без малого 400 (395) вэсэушников, наши воины группировки... 30.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-30T16:27+0300

2026-08-30T16:27+0300

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Наше Минобороны вчера сообщило о потерях противника: военнослужащие группировки "Центр" уничтожили без малого 400 (395) вэсэушников, наши воины группировки "Север" — свыше 250 вэсэушников. Эти цифры из ежедневной сводки оборонного ведомства дают понимание, кто обладает инициативой на ЛБС — и оперативной, и стратегической, пишет Елена Караева для РИА Новости.Аналогичная ситуация полного контроля над происходящим — и в экономике нашей страны.В другом месте — в Париже, но в тот же день и час выступала общеевропейская премьер-министерша фон дер Ляйен. И она объясняла, если переводить с бюрократически-демагогического языка на общедоступный, почему экономика ЕС летит в тартарары."Экономика сообщества лишилась всех преимуществ", — сказала глава наднационального кабмина, иначе — Еврокомиссии.Эта экономика, когда-то гигантская и еще в 2008-м превосходящая США по объему ВВП, по своей воле отказалась от русских энергоносителей. Эта когда-то первая в мире совокупная экономика оказалась абсолютно беззащитной перед экспансией Китая. Эта экономика перестала ходить в передовиках внедрения инноваций. А еще эта экономика бесконечно закредитована, и ей не хватает денег на инвестиции.Никто, находясь в здравом уме, не собирается ставить на отстающую бригаду, и, что еще естественнее, внешние инвесторы не хотят вкладывать деньги там и туда, где их могут ограбить, введя в 24 часа санкции и заморозив средства на счетах.Европа сама себе снесла свою же собственную "крышу". А вот брать на себя ответственность — за собственный идиотизм — никто, включая фон дер Ляйен, не собирается.Но брать деньги еэсовские, и вновь во главе с фон дер Ляйен, собираются, и очень даже. Они уже знают, где и у кого. И знают сколько.Там же, в Париже, председатель Еврокомиссии намекнула о грядущей конфискации банковских вкладов европейцев. Разумеется, слово "конфискация" не прозвучало. Зато было озвучено следующее: "У Европы есть сбережения. К сожалению, эти сбережения "ленивы". Десять триллионов евро сбережений домохозяйств сегодня лежат на банковских депозитах. <…> Европа должна поставить их на службу своим предприятиям".Заморочив головы несчастным, глупым, недальновидным украинцам, поставив их под ружье самым бесстыжим и насильственным образом и отправив защищать свои хищнические интересы, глобалисты теперь намерены изъять сбережения европейских обывателей, не менее глупых и столь же недальновидных, как и украинцы. Изъять, чтобы из этих средств финансировать войну против нас.Прикрыть собственную тупую алчность и русофобию словами про "ленивые деньги", а заодно стереть в пыль "священность частной собственности" — сегодня Европа такая. Другой Европы ни для нас, ни для других стран больше не существует.Способов изъять деньги с депозитов у нынешней еэсовской диктаторской верхушки — миллион. Например, можно перестать индексировать проценты по депозитам. Или прекратить гарантировать сохранность вкладов на уровне государств-членов. А вместо этого предложив — ну как в СССР распространяли подписку на облигации внутреннего займа практически в обязательном порядке — такую же покупку биржевых бумаг тех или иных корпораций и компаний.Рискованные вложения, но под очень высокий процент. И развернуть мощнейшую агитмашину. И деньги несчастные, глупые и недальновидные европейцы сами понесут. Туда, куда им скажут.Подобное предложение — не гипотеза. Еще два года назад Марио Драги, экс-премьер-министр Италии, а еще — экс-главбанкир ЕС — говорил о таком развитии событий публично в своем 400-страничном докладе. В нем синьор Драги настаивал на смене политических интересов сообщества. Чтоб не тратить на Украину (сиречь войну с нами), а чтобы попытаться сохранить ЕС в прежней экономической форме. В противном случае, предупреждал экс-финансист и прагматик Драги, у ЕС нет шансов выжить.Отказавшись от русского добра, но сохранив хищническое желание все больших прибылей, европейские глобалисты сегодня — причем открыто — готовятся совершить злодейство уже в отношении самих европейцев, отняв у тех последнее.Это зло подготовлено и обеспечено медийно и юридически. Осталось дождаться финала. Он — во всех смыслах — для Европы уже близок.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260817/otkazatsya-nevozmozhno-evropa-nakinulas-na-rossiyskiy-resurs-1065022574.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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россия, украина, европа, ес, мнение, авторы, колумнисты