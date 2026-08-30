https://sputnik-abkhazia.ru/20260830/okey-google-kompanii-ozvuchili-stoimost-vozvrascheniya-v-rossiyu-1065275186.html

"Окей, Google": компании озвучили стоимость возвращения в Россию

"Окей, Google": компании озвучили стоимость возвращения в Россию

Sputnik Абхазия

Кассация оставила в силе взыскание 160,3 миллиарда рублей с Google Ireland в пользу российского юрлица Google. "Дочка" пытается вернуть деньги, выведенные в... 30.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-30T14:03+0300

2026-08-30T14:03+0300

2026-08-30T14:03+0300

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Кассация оставила в силе взыскание 160,3 миллиарда рублей с Google Ireland в пользу российского юрлица Google. "Дочка" пытается вернуть деньги, выведенные в иностранную структуру. О перспективах дела — в материале Наталья Дембинская РИА Новости."Оставить в силе"Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы Google Ireland Limited и Google International LLC.Российское ООО "Гугл" в рамках банкротства потребовало вернуть деньги, которые в 2018-2022 годах перечисляло материнской структуре Google Ireland. Суд признал соответствующие соглашения и платежи недействительными и обязал Google Ireland вернуть 101,7 миллиарда рублей плюс 58,6 миллиарда рублей процентов.То есть от Google требуют деньги, которые российская компания перечислила иностранной структуре. Суд признал их выведенными неправомерно. Они должны быть возвращены российской компании для расчетов с кредиторами.Решение может быть обжаловано в коллегии по экономическим спорам Верховного суда, потом — в президиуме Верховного суда, где, как считают юристы, будет принято аналогичное постановление.Что дальшеВместе с тем юристы признают: решение президиума Верховного суда будет крайне сложно исполнить за рубежом. Особенно — в ЕС."После изменений 2026 года европейские ограничения на признание и исполнение российских судебных решений не сводятся только к актам, вынесенным по статьям 248.1 и 248.2 АПК России. Поэтому применительно к делу Google нельзя заранее исключить действие этих ограничений только на том основании, что спор возник в рамках банкротства. Возможность исполнения решения в Ирландии или другой стране ЕС потребует отдельной оценки его содержания, характера оспоренных сделок и применимых норм санкционного права", — поясняет Екатерина Орлова, руководитель юридической практики Grace Consulting.Юрист приводит пример с Южной Африкой. В 2025-м Верховный апелляционный суд страны подтвердил возможность исполнения российского решения о взыскании с Google International около десяти миллиардов рублей, связанных с выплатой дивидендов ООО "Гугл" до его банкротства. Это важный прецедент, который показывает, что российские судебные акты в отношении структур Google могут признаваться и исполняться за рубежом.Обеспечительная мераВпрочем, говорят адвокаты, если задача конкурсного управляющего — наложение ареста на активы Google за рубежом, то начинать можно уже сейчас.Российская сторона предъявляет требования к структурам Google не только в Ирландии, но и по всему миру. В июне в Бельгии арестовали активы Google Belgium в размере 115 миллионов евро. Иск подавала российская "дочка" — ООО "Гугл". Ранее активы Google по искам России арестовали во Франции и ЮАР.Арест активов в различных юрисдикциях — обеспечительная мера. Ее цель — предотвратить попытки реструктуризировать эти подразделения или подвести их под процедуру банкротства.Как указывают специалисты, скорее всего, с Google Ireland ситуация будет разворачиваться так же, как и с предыдущими решениями по делу о банкротстве ООО "Гугл".Российская сторона также может добиваться обеспечительных мер: например, ареста активов Google Ireland до завершения процедуры признания. Однако это не означает окончательного взыскания, поясняет Екатерина Орлова."Сам факт ареста активов — вещь крайне неприятная с точки зрения операционного бизнеса Google. Плюс значительные траты на юристов и консультантов, которые сопровождают любой подобный спор. И не надо забывать о количестве стран, в которых придется нести эти расходы", — добавляет Андрей Суворов, старший юрист GSL Law & Consulting.Решение Арбитражного суда, по его словам, заметно усиливает позицию взыскателей, главный из которых — государство. Фактически, подчеркивает адвокат, такими постановлениями в рамках процедуры банкротства ООО "Гугл" устанавливается "стоимость" возврата техногиганта в Россию — если оно произойдет.

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