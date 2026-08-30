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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20260830/pamyat-bez-vesti-propavshikh-vo-vremya-voyny-1992-1993-godov-pochtili-v-ochamchyre-1065279050.html
Память без вести пропавших во время войны 1992-1993 годов почтили в Очамчыре
Память без вести пропавших во время войны 1992-1993 годов почтили в Очамчыре
Sputnik Абхазия
Без вести пропавшими в результате боевых действий в Абхазии считают 170 человек, останки 45 найдены и переданы родственникам для погребения. 30.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-30T17:27+0300
2026-08-30T17:27+0300
в абхазии
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Память людей, без вести пропавших во время Отечественной войны народа Абхазии, почтили в Очамчыре, сообщает "Очамчыра информ".После церемонии возложения цветов началась акция в Доме культуры. В фойе открылась выставка военных фотографий, прошли показы короткометражных фильмов.В мероприятиях приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, замруководителя миссии Международного комитета Красного Креста Борис Казанба, депутат Батал Джопуа, неравнодушные жители района и родственники без вести пропавших, которые желали почтить их память и привлечь внимание к продолжающимся поискам.Международный день пропавших без вести отмечается 30 августа. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов без вести пропало 170 человек. Останки 45 из них были найдены и переданы семьям для захоронения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260814/tikhonya-s-pulemetom-istoriya-abkhazskogo-soldata-adgura-tsushba-1064889286.html
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Память без вести пропавших во время войны 1992-1993 годов почтили в Очамчыре

17:27 30.08.2026
© Foto / "Очамчыра информ"Память без вести пропавших во время Отечественной войны народа Абхазии почтили в Очамчыре
Память без вести пропавших во время Отечественной войны народа Абхазии почтили в Очамчыре - Sputnik Абхазия, 1920, 30.08.2026
© Foto / "Очамчыра информ"
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Без вести пропавшими в результате боевых действий в Абхазии считают 170 человек, останки 45 найдены и переданы родственникам для погребения.
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Память людей, без вести пропавших во время Отечественной войны народа Абхазии, почтили в Очамчыре, сообщает "Очамчыра информ".
После церемонии возложения цветов началась акция в Доме культуры. В фойе открылась выставка военных фотографий, прошли показы короткометражных фильмов.
В мероприятиях приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, замруководителя миссии Международного комитета Красного Креста Борис Казанба, депутат Батал Джопуа, неравнодушные жители района и родственники без вести пропавших, которые желали почтить их память и привлечь внимание к продолжающимся поискам.
Международный день пропавших без вести отмечается 30 августа. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов без вести пропало 170 человек. Останки 45 из них были найдены и переданы семьям для захоронения.
Адгур Цушба - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2026
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