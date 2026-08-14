https://sputnik-abkhazia.ru/20260814/tikhonya-s-pulemetom-istoriya-abkhazskogo-soldata-adgura-tsushba-1064889286.html

"Тихоня" с пулеметом: история абхазского солдата Адгура Цушба

"Тихоня" с пулеметом: история абхазского солдата Адгура Цушба

Sputnik Абхазия

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2026-08-14T09:00+0300

2026-08-14T09:00+0300

2026-08-14T23:25+0300

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

в абхазии

абхазия

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В этом наступлении погибли 222 человека, 23 пропали без вести. Среди тех, о чьей судьбе более 30 лет было ничего не известно, был и 22-летний Адгур Цушба. Асмат Цвижба, SputnikВ углу квартиры семьи Цушба стоит небольшой столик с портретами трех мужчин. Адгур, Даур и их отец Эдуард. Все они улыбаются, всех их уже давно нет в живых.Мать, Зулетта Цушба, тоже встречает меня с искренней улыбкой. Теперь она глава семьи, за которую так долго "воевала" с жизненными преградами, появлявшимися на пути одна за другой.Наша беседа с Зулеттой продлится почти два часа. Мне не приходится задавать много вопросов, женщина как будто бы меня давно ждала и хотела поделиться своей историей.Это история про героизм, любовь, самопожертвование и смирение."Если выживет – счастье"Адгур был первенцем в семье Цушба. Борьба за жизнь у него началась с самого детства, когда из-за неправильно поставленного диагноза и лечения ему пришлось провести в московской больнице несколько лет.Зулетте еще не было и 20 лет, когда ей пришлось принять важное решение – доверить сына врачам в незнакомом городе, оставить одного и лишь изредка наблюдать за ним без возможности дотронуться.Адгур выжил и доказал, что болезнь не может предопределить его будущее. Он вырос, пошел в школу. Учеба давалась ему легко, по словам Зулетты, он запоминал большие тексты после первого прочтения. Учителя пророчили юноше золотую медаль, но сам Адгур заявил, что не хочет выделяться среди сверстников и быть белой вороной.Парень был тихоней, и учителя предостерегали Зулетту, что он попадет под влияние плохой компании."Помню, я ему это рассказала, а он мне сказал: "Мама, вот ты вроде взрослый человек, а рассуждаешь нелогично. Почему это я должен попасть под их влияние? Может, наоборот, они будут ко мне прислушиваться", – с улыбкой вспоминает женщина.Об Адгуре она говорит в настоящем времени и всегда с улыбкой, время от времени поглядывая на его портрет в углу. Историй она помнит так много, что кажется, что они произошли вчера, а сам Адгур вот-вот зайдет в квартиру и будет упрекать мать, которая выдала все его секреты.Роковая случайностьПо-настоящему близок Адгур был с младшим братом Дауром. Мальчики-погодки были разными, Даур был очень энергичным и как будто дополнял спокойствие брата.Но один несчастный случай навсегда изменил жизнь семьи. В разгар новогодних праздников в предвоенный год Даур с Адгуром решили пойти на охоту. Неисправное ружье, прицел не туда и роковая случайность – Даур получил ранение в ногу.Несмотря на попытки врачей сохранить конечность, операции, ногу пришлось ампутировать.Адгур пообещал матери, что возьмет заботы по уходу за братом на себя, но на дворе уже был август 1992-го.Парень с пулеметомОтслужив в рядах армии танкистом, Адгур должен был ехать на учебу. Война так и не дала этому случиться. Парень был единственным кормильцем в семье, у его брата была инвалидность, отец был уже пожилым. У Адгура были все причины не идти на войну, но он не смог остаться в стороне.Зулетта вспоминает, что сыну не давала покоя судьба беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и переехать в Гудауту."Он мне говорил, что не может не встать рядом с ребятами, возмущался, что многим беженцам с большим трудом достались их квартиры и дома в Сухуме, а теперь они все потеряли", – говорит мать.В мартовское наступление Адгур вышел из дома, обменявшись с другом футболками. Именно в этой футболке спустя 33 года Зулетте придется опознавать останки тела своего сына.Наступление для абхазских бойцов обернулось трагедией. Солдаты форсировали холодную горную реку Гумисту и овладели важными высотами на подступах к столице. Но дальнейшего развития наступление не получило — грузинские войска начали подтягивать свои резервы.Абхазские бойцы попали в окружение. Без еды и воды, под шквальным огнем противника они пытались отойти. Прорвать окружение удалось лишь 18 марта.Тела многих бойцов в момент боя не удалось вытащить за линию обстрела врага, о судьбе десятков солдат не было известно ничего долгое время. Среди них был и Адгур.Парень был уверен, что бой для него закончится удачно. Ведь в январе 1993 года во время наступления пуля прошла совсем близко, едва не задев его."И вот он сказал: "Мама, если меня в январе не убили, то теперь точно не убьют", – вспоминает Зулетта.В марте Адгур отстреливался из пулемета, но все же не смог избежать роковой пули. Даже с ранением он давал возможность однополчанам идти на прорыв, защищая их от натиска врага. Звук его пулемета, по воспоминаниям бойцов, еще долго звучал, но парень так и не смог выбраться с поля боя.Жизнь в ожиданииВ первые годы после войны во время раскопок массовых захоронений Зулетта осматривала каждое тело, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, фрагмент одежды, очертания лица своего сына.Женщина честно признается, она ждала его возвращения первые три года. Дальше надежды уже не было, несмотря на то, что ходили слухи о том, что кто-то смог сбежать с поля боя, что кого-то похожего на Адгура видели в Гагре."Первые три года, мы все спали в зале, я, отец и Даур. Вскакивали на шум каждой проезжающей машины, думали, что вот сейчас выйдет из нее Адгур, хотя это было практически невозможно", – говорит она.Отец Адгура так и не стал организовывать ему похороны, как делали многие родители без вести пропавших. Он не захотел, чтобы родные оплакивали пустой гроб. Эдуарду не суждено было узнать, что тело его сына спустя много лет все же будет найдено. Он ушел из жизни в 2008 году. Не стало и Даура, он умер от последствий той травмы.В прошлом году Международный Комитет Красного Креста вновь запросил у Зулетты материал для того, чтобы провести анализ ДНК тел тех, кто все еще не был опознан.Совпадение с данными останков одного из тел составило 99,9%. Это был Адгур, в той самой футболке. Спустя 33 года Зулетте пришлось найти в себе силы взглянуть на то, что осталось от ее первенца.Адгуру было всего 22 года, он не успел создать семью. У Даура личная жизнь тоже не сложилась. Часто в таких случаях матери признаются мне в интервью, что хотели бы, чтобы после их детей остались внуки. Зулетта придерживается иного мнения."Мне все говорили, что, вот, я не знала, где мой ребенок. А его ребенок, если бы он был? Где, с кем он будет, как? Я знаю, что такое безотцовщина, и не хочу, чтобы мои внуки это знали", – объясняет она.– Зулетта, как думаете, каким был бы Адгур, если бы был сейчас жив?– Ой, он был бы… он был таким дипломатом у меня, романтиком. Вот все качества, которые должны быть в мужчине, он в себе совмещал.Указом президента Абхазии Владислава Ардзинба от 1995 года Адгур посмертно награжден орденом Леона.В этом году Международный Комитет Красного Креста завершил идентификацию его останков. Они были захоронены в родовом селе Абгархук.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/neutikhayuschaya-martovskaya-bol-1054172766.html

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