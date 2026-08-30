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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 августа

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 августа

Sputnik Абхазия

Погода на территории черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться под влиянием переднего сектора циклона с юга. 30.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-30T18:37+0300

2026-08-30T18:37+0300

2026-08-30T18:37+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. В понедельник, 31 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9-11 метров в секунду.Атмосферное давление – пониженное. Температура воздуха ночью от +17 до +22°С, днем от +25 до +30°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

погода в абхазии