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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 августа
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться под влиянием переднего сектора циклона с юга. 30.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-30T18:37+0300
2026-08-30T18:37+0300
2026-08-30T18:37+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. В понедельник, 31 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9-11 метров в секунду.Атмосферное давление – пониженное. Температура воздуха ночью от +17 до +22°С, днем от +25 до +30°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 августа
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться под влиянием переднего сектора циклона с юга.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. В понедельник, 31 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9-11 метров в секунду.
Атмосферное давление – пониженное.
Температура воздуха ночью от +17 до +22°С, днем от +25 до +30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +21°С, днем +29°С.
Гагра – ночью +22°С, днем +30°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +29°С.
Гудаута – ночью +21°С, днем +29°С.
Новый Афон – ночью +22°С, днем +30°С.
Очамчыра – ночью +20°С, днем +28°С.
Гал – ночью +20°С, днем +28°С.
Ткуарчал – ночью +17°С, днем +25°С.