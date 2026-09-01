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Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 сентября

Sputnik Абхазия

Погода на территории черноморского побережья Абхазии в среду будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. 01.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-01T18:45+0300

2026-09-01T18:45+0300

2026-09-01T18:45+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. В среду, 2 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем без осадков, к вечеру местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии