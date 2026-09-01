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Гражданин и начальник
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Аԥсуажәаԥҟа
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Аԥсуажәаԥҟа
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Аҵарадырра амш Џьырхәатәи ашкол азы: аиҳабы лыҿцәажәара
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Иактуалтәу ахҳәаа
Ҵаҩык актәи акласс аҿы: Отаԥтәи ашкол аҿы аҵара процесс шеиҿкаахо ҭаҳҵаауеит
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Аиҵбыратә классқәа рҵаҩцәа рзы афатә ԥха: гаграа рԥышәа ҭаҳҵаауеит
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Аиҿцәажәара
Акарпыжә аарыхыҩцәа ирзырхаз акциа мҩаԥысит Аҟәа: алҵшәақәа
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Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 сентября
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в среду будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. 01.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-01T18:45+0300
2026-09-01T18:45+0300
в абхазии
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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. В среду, 2 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем без осадков, к вечеру местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 сентября

18:45 01.09.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода в Абхазии
Погода в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 01.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода на территории черноморского побережья Абхазии в среду будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. В среду, 2 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем без осадков, к вечеру местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды – +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +21°С, днем +28°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +29°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +29°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +28°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +29°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +27°С.
Гал – ночью +19°С, днем +27°С.
Ткуарчал – ночью +16°С, днем +24°С.
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