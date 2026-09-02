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По пути Украины: европейские мечты Армении приведут ее к гибели

По пути Украины: европейские мечты Армении приведут ее к гибели

Sputnik Абхазия

Вчера вечером на полях саммита ШОС в Бишкеке прошла встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пишет Сергей Савчук для РИА... 02.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-02T11:09+0300

2026-09-02T11:09+0300

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Вчера вечером на полях саммита ШОС в Бишкеке прошла встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пишет Сергей Савчук для РИА Новости. Последние дни оказались отмечены нескончаемым потоком заявлений армянского лидера, которые зачастую разделяли считаные часы и диаметрально противоположные смыслы. Напомним: буквально за неделю до этого официальный Ереван высказался, что Армения не против, если бы ее исключили из ОДКБ. Якобы организация создает угрозы безопасности Армении, а также ее суверенитету и государственности, при этом по собственному почину Ереван пойти на такой шаг не может, так как это вызывает в армянском обществе некую "внутреннюю дилемму".Но оставим политику в покое, так как одновременно с этим Никол Пашинян сделал заявление прямиком из параллельной физической реальности. Армянский премьер в рамках европейского разворота надеется на снижение зависимости национальной энергетики и экономики от России, а также на резкое наращивание сотрудничества в этом направлении с Азербайджаном, Грузией, Турцией и Ираном.Тема энергетики неразрывно связана с личностью премьер-министра Армении. Хотя бы потому, что первый раз к власти он пришел в результате так называемого Электромайдана, да и впоследствии уделял этой теме особое внимание. В частности, власти Армении объявили о решении перевести компанию в государственную собственность с последующей передачей в доверительное (концессионное) управление. Ранее актив принадлежал группе компаний "Ташир" российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Не помогло даже вмешательство чрезвычайного арбитража Стокгольма, который обязал Ереван прекратить все действия по экспроприации. Компанию ЭСА лишили лицензии на предоставление услуг, после чего было объявлено, что повторное получение лицензии возможно только при условии, что она станет государственной.Тогда это казалось случайностью, однако текущие события свидетельствуют, что перед нами далеко идущий стратегический план и направлен он на еще больший отрыв Армении от России. Как минимум в энергетическом плане.Как известно из современной экономической науки, электроэнергия является базисным ресурсом реального сектора экономики. Более того, производство электричества в краткосрочной перспективе способно даже стабилизировать денежно-кредитную систему государства, поэтому, к слову, столь крупные проблемы в экономике испытывают такие государства, как Германия. В рамках официально проводимого Ереваном курса 25 августа в городке Лачин состоялась встреча, где от Армении выступали представители Министерства территориального управления и уже упомянутой ЭСА, а от Азербайджана присутствовали министр энергетики и глава компании "АзерЭнерджи". Обсуждалась возможность организации перетоков между двумя странами, а также потенциального строительства энергомоста Джебраил — Нахичевань. Интерес Баку тут прост и понятен, а вот на что рассчитывает Пашинян, логика объяснить не может.Энергобаланс Армении прост и незатейлив. Свои потребности она закрывает за счет импорта природного газа в объеме 2,7 миллиарда кубометров. Из них 2,2 миллиарда идет из России, остальное из Ирана, но с критической оговоркой. Персидский газ поступает в рамках бартерной программы "газ в обмен на электричество". В понятных числах это 1,5 миллиарда киловатт-часов (стоимостью 81 миллион долларов), которые уходят назад через границу, притом что в целом армянские объекты генерации производят десять миллиардов киловатт-часов в год. Соответственно, иранский газовый коридор из расчетов можно исключать.Остальные потребности закрываются благодаря АЭС "Мецамор" и гидроэлектростанциям, обеспечивающим 2,9 и 2,1 миллиарда киловатт-часов соответственно. Москва и "Росатом" уже несколько раз предлагали Армении комплексный проект модернизации "Мецамора" путем замены последнего действующего реактора ВВЭР-440 на более современный аналог, а также создание кластера из энергоустановок малой и средней мощности, коль возникнет такая потребность. Ереван ответа так и не дал, зато подписал с США меморандум о сотрудничестве в атомной сфере.Пару месяцев назад Никол Пашинян лично упомянул, что Армения получает природный газ из России по средневзвешенной цене 170 долларов за тысячу кубометров. При сохранении курса на евроинтеграцию Еревану грозит переход на европейские же биржевые цены, которые в момент написания этого текста колебались у отметки 860 долларов. Если деньги перевести в стоимость электроэнергии, то каждый мегаватт-час на базе газа сразу же подорожает минимум на 150 долларов. Насколько бытовые и особенно промышленные потребители республики потянут новые цены, вопрос открытый. В той же Европе национальные правительства компенсируют якорным потребителям повышенные коэффициенты. В Армении такую помощь наверняка запросят крупнейшие доноры бюджета вроде Зангезурского и Агаракского медно-молибденовых комбинатов, завод "Арменал", выпускающий фольгу, и "Араратцемент". По самым приблизительным оценкам, подобная компенсация влетит бюджету Армении минимум в миллиард долларов, или четыре процента ВВП.Ни Азербайджан, ни Грузия в данном случае на помощь не придут по сугубо физическим причинам. Энергосистема Армении синхронизирована с Ираном, который только берет мегаватты в обмен на газ. Организовать перетоки от прочих соседей, включая Турцию, можно лишь в теории и строго в ручном режиме, когда диспетчерские управления заранее согласовывают время и объем передачи.Если отбросить в сторону политику, то даже сугубо в энергетическом плане непонятно, на что рассчитывает Ереван, продолжая свои заигрывания с США и Европой. Впрочем, перед глазами есть предельно показательный пример Украины, стабильность и изобилие которой в не меньшей степени зависели от нормальных отношений с Россией. И все равно победили болтуны, а не математика.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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