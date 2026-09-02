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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 сентября

Sputnik Абхазия

Погода на территории черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 02.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-02T18:53+0300

2026-09-02T18:53+0300

2026-09-02T18:53+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. В четверг, 3 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии