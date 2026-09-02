https://sputnik-abkhazia.ru/20260902/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-3-sentyabrya-1065346912.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 сентября
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 02.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-02T18:53+0300
2026-09-02T18:53+0300
2026-09-02T18:53+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/06/1064180361_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8e2ce1ed7140ae24bf207e5898e5bb20.jpg
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. В четверг, 3 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/06/1064180361_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_95b58946bf75a397b357f6adb5b286c5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 сентября
Погода на территории черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. В четверг, 3 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды – +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +21°С, днем +28°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +29°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +29°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +28°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +29°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +27°С.
Гал – ночью +19°С, днем +27°С.
Ткуарчал – ночью +16°С, днем +25°С.