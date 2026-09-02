Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 сентября

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Аҵарадырра амш Џьырхәатәи ашкол азы: аиҳабы лыҿцәажәара
13:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҵаҩык актәи акласс аҿы: Отаԥтәи ашкол аҿы аҵара процесс шеиҿкаахо ҭаҳҵаауеит
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аиҵбыратә классқәа рҵаҩцәа рзы афатә ԥха: гаграа рԥышәа ҭаҳҵаауеит
13:34
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Аиҿцәажәара
Акарпыжә аарыхыҩцәа ирзырхаз акциа мҩаԥысит Аҟәа: алҵшәақәа
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Турбаза
Бальнеология, реликтовые сосны и море: как развивается оздоровительный туризм в Абхазии
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Кадахәаратәи ашкол-интернат ахь инеиуа амҩа ҟаҵахоит: уи шалыршахаз еилаҳкаауеит
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Аиҿцәажәара
Ауниверситет азеиԥшнхарҭа астудентцәа рыдкылара иахьынӡазхиоу: аиҳабы ицәажәара
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Аиҿцәажәара
Акарпыжә аарыхыҩцәа ирзырхаз акциа мҩаԥысит Аҟәа: алҵшәақәа
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Новости
Главные темы
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3 мин
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День знаний: как встречают учащихся школы Сухума
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Турбаза
Бальнеология, реликтовые сосны и море: как развивается оздоровительный туризм в Абхазии
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Иактуалтәу ахҳәаа
Кадахәаратәи ашкол-интернат ахь инеиуа амҩа ҟаҵахоит: уи шалыршахаз еилаҳкаауеит
21:04
3 мин
Аиҿцәажәара
Ауниверситет азеиԥшнхарҭа астудентцәа рыдкылара иахьынӡазхиоу: аиҳабы ицәажәара
21:07
9 мин
Аиҿцәажәара
Акарпыжә аарыхыҩцәа ирзырхаз акциа мҩаԥысит Аҟәа: алҵшәақәа
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21:34
15 мин
Турбаза
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Аҟәатәи аусхкырацәатә коллеџь аҵарашықәс шхацнаркыз: аиҳабы ицәажәара
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Аиҿцәажәара
Америкатәи аԥарԥалыкь анырҵәаразы Гал имҩаԥырго аус: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
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Ажәабжьқәа 13:30
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Хра злоу ахҭысқәа
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Ӡыда иаанхаз Гәдоуҭа араион ақыҭақәа цхыраарас ирырҭо: ахҳәаа
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Ӡыда иаанхаз Гәдоуҭа араион ақыҭақәа цхыраарас ирырҭо: ахҳәаа
21:05
8 мин
Аиҿцәажәара
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 сентября
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 02.09.2026, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. В четверг, 3 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 сентября

18:53 02.09.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода в Абхазии
Погода в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 02.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода на территории черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. В четверг, 3 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды – +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +21°С, днем +28°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +29°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +29°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +28°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +29°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +27°С.
Гал – ночью +19°С, днем +27°С.
Ткуарчал – ночью +16°С, днем +25°С.
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