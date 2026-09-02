https://sputnik-abkhazia.ru/20260902/realizatsiyu-gosprogramm-podderzhki-biznesa-i-selskogo-khozyaystva-obsudili-v-sukhume-1065357245.html

Реализацию госпрограмм поддержки бизнеса и сельского хозяйства обсудили в Сухуме

Реализацию госпрограмм поддержки бизнеса и сельского хозяйства обсудили в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Сегодня в Администрации президента Абхазии под руководством главы государства Бадры Гунба прошло расширенное совещание... 02.09.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Сегодня в Администрации президента Абхазии под руководством главы государства Бадры Гунба прошло расширенное совещание, посвященное реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) и развития сельского хозяйства. В ходе встречи были подведены промежуточные итоги, обозначены проблемные точки и намечены пути совершенствования механизмов господдержки на перспективу. Участие в совещании приняли премьер-министр Владимир Делба, министр экономики Теймураз Миквабия, вице-премьер Джансух Нанба, представители Минсельхоза, а также руководители силовых ведомств — глава МВД Роберт Киут, председатель СГБ Дмитрий Дбар и генпрокурор Адгур Агрба. По его словам, на совещании необходимо не просто констатировать общие итоги, но и определить моменты, требующие доработки, чтобы последующие программы реализовывались уже на новых, более эффективных принципах. Данные по реализации программ озвучил министр экономики Теймураз Миквабия. Он доложил, что в 2025 году участниками программы поддержки МСП стали 265 человек. Всего же было принято 485 заявок на общую сумму 709 миллионов рублей. Министр уточнил, что программа подразумевала два механизма: первый, финансируемый исключительно из собственных источников республики, предусматривал предоставление субсидий в размере 90% от стоимости приобретаемого оборудования единовременным платежом. Второй механизм, включавший софинансирование за счет средств российской финансовой помощи, имел поэтапный характер. При этом Миквабия сообщил, что 34 из 265 проектов пока не реализованы - не было закуплено оборудование. Заявителям на это давали полгода, с теми, кто этого не сделал, работа продолжается. В свою очередь, премьер-министр Владимир Делба сделал важное уточнение: деньги участникам программ на руки не выдаются. "Всем занимаются государственные органы, в том числе приобретая материальные ценности", — пояснил глава правительства, добавив, что приоритет в реализации программ отдается восточным районам страны с невысоким уровнем экономического развития. Из 265 проектов 72 направлены в Очамчырский район, 41 — в Ткуарчалский, еще 5 — в Галский. Президент, комментируя эти данные, отметил несправедливость мнений о том, что Ткуарчалскому району уделяется мало внимания: приведенные цифры, по его словам, говорят об обратном. Особое внимание на совещании уделили сельскохозяйственному блоку. Замглавы Минсельхоза Дмитрий Хагуш доложил, что в программу развития сельского хозяйства поступило 653 проекта на общую сумму 876,8 миллиона рублей. Конкурсная комиссия одобрила 342 проекта на 142 млн рублей, отклонила 51 проект на сумму 36,8 миллиона, а 260 проектов не были рассмотрены из-за нехватки средств — основную их часть перенесли на 2026 год. Бадра Гунба, подчеркнул, что власти осознают: все проблемы села в 2026 году, объявленном годом села, решить не удастся. Тем не менее, нынешние госпрограммы — это начало системной поддержки крестьян, они не должны быть предметами спекуляций.Касаясь программы поддержки МСП, Гунба назвал ее возможностью для предприимчивых людей, готовых создавать реальные проекты. При этом он поручил создать межведомственную рабочую комиссию для контроля реализации программ и к 1 ноября представить результаты работы с информацией об участниках, не выполняющих обязательства. Они будут подвергнуты санкциям. Гунба акцентировал: главная цель не наказание, а возврат средств. "Если будут обнаружены нарушения, обязательно на них надо реагировать. Но здесь самое главное — не наказать участников проектов, а сделать так, чтобы эти люди компенсировали все расходы, понесенные государством, и вернули денежные средства в бюджет страны", — подытожил он. Вице-премьер Джансух Нанба, в свою очередь, заверил, что принимаются все меры для недопущения нецелевого расходования средств, и уже сейчас вносятся определенные штрихи в рекомендации к программе 2027 года. "Нам кажется, что ни в коем случае госпрограмма, которая обеспечена достаточно большими бюджетными средствами, не должна производить впечатление, что это какая-то материальная помощь. Эти программы должны вести к созданию субъектов экономики, в том числе в селах", — пояснил вице-премьер.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260813/selskoe-khozyaystvo-i-programma-zhilische-varazdat-minosyan-o-realizatsii-gosprogramm-1064975078.html

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