https://sputnik-abkhazia.ru/20260903/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-4-sentyabrya-1065380129.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 сентября

Sputnik Абхазия

Погода на территории Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием восточного отрога антициклона с запада. 03.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-03T18:42+0300

2026-09-03T18:42+0300

2026-09-03T18:42+0300

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0b/1057463580_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_8149696ba64915e7560c8ae35f2417e9.jpg

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. В пятницу, 4 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, вечером дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16 до +21°С, днем от +25 до +30°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии