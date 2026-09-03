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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 сентября
Sputnik Абхазия
Погода на территории Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием восточного отрога антициклона с запада. 03.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-03T18:42+0300
2026-09-03T18:42+0300
2026-09-03T18:42+0300
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 сен – Sputnik. В пятницу, 4 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, вечером дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16 до +21°С, днем от +25 до +30°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 сентября
Погода на территории Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием восточного отрога антициклона с запада.
СУХУМ, 3 сен – Sputnik. В пятницу, 4 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, вечером дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16 до +21°С, днем от +25 до +30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +20°С, днем +29°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +30°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +29°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +29°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +30°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +28°С.
Гал – ночью +19°С, днем +28°С.
Ткуарчал – ночью +16°С, днем +25°С.