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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 сентября

Sputnik Абхазия

Погода на территории черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет находиться под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления. 04.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-04T18:46+0300

2026-09-04T18:46+0300

2026-09-04T18:46+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с дождями разной интенсивности и продолжительности, не исключены и грозы, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами порывы от 10 до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии