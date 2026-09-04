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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 сентября
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Погода на территории черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет находиться под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления. 04.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-04T18:46+0300
2026-09-04T18:46+0300
2026-09-04T18:46+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с дождями разной интенсивности и продолжительности, не исключены и грозы, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами порывы от 10 до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 сентября
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет находиться под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 4 сен – Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с дождями разной интенсивности и продолжительности, не исключены и грозы, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами порывы от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды – +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +20°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +27°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +27°С.
Гудаута – ночью +19°С, днем +26°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +27°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +26°С.
Гал – ночью +19°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +24°С.