https://sputnik-abkhazia.ru/20260906/pribory-otkazyvalis-rabotat-chto-nashli-v-indeyskom-labirinte-smerti-1065426057.html
"Приборы отказывались работать": что нашли в индейском "лабиринте смерти"
"Приборы отказывались работать": что нашли в индейском "лабиринте смерти"
Sputnik Абхазия
В центре Лимы обнаружили серию подземных сооружений времен инков. Внутри, как выяснилось, совершали человеческие жертвоприношения. Жуткая находка натолкнула... 06.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-06T14:49+0300
2026-09-06T14:49+0300
2026-09-06T14:49+0300
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В центре Лимы обнаружили серию подземных сооружений времен инков. Внутри, как выяснилось, совершали человеческие жертвоприношения. Жуткая находка натолкнула ученых на мысль о легендарном золоте императора. Несметные сокровища спрятали незадолго до прихода испанцев. Поиски идут уже несколько столетий, и теперь подсказка есть. Подробнее - в материале Сергея Проскурина для РИА Новости.Сомнений нетЭто сегодня район Мирафлорес — оазис урбанистики: зеленые улицы, фешенебельные многоквартирные дома, парки и прочее. А когда-то здесь, в самом сердце Лимы, вершилась история одной из могущественнейших цивилизаций.Теперь об этом напоминают лишь 25-метровая пирамида из кирпича-сырца Уака Пукльяна — осколок той эпохи — и редкие, но сенсационные находки. Вроде той, что археологи сделали совсем недавно.Сперва в грунте стали попадаться увесистые булыжники. Как показало дальнейшее исследование, речные, что нехарактерно для здешних мест. Затем вскрылась некая камера по типу желоба — узкая и длинная. Явно дело рук человека.Сомнения отпали, когда на дне траншеи раскопали скелет."Предварительно, это мужчина. Приблизительный возраст установить пока невозможно. Но по косвенным признакам видно, что останки очень древние. Тело было похоронено в канале и лежало на левом боку, черепом к пирамиде", — рассказала руководитель раскопок археолог Глэдис Паз из университета Сан-Маркоса.Вполне возможно, предположила она, специалисты имеют дело с примером ритуального убийства — такие практиковал народ Лима (культура, процветавшая в одноименной перуанской столице примерно за тысячу лет до инков). А человека принесли в жертву при строительстве священного бассейна — такие нередко встречаются близ индейских культовых сооружений.Проклятие РуминьявиПредстоит провести радиоуглеродное исследование останков, после чего можно будет с большей уверенностью сказать что-то об их возрасте. Кроме того, нужно найти тот самый священный бассейн, о котором говорила Глэдис Паз.Одни полагают, что искать золото следует где-то в горах Эквадора. Другие — в Лиме: ведь не просто же так конкистадор Франсиско Писарро после кровопролитного вторжения перенес столицу именно сюда.А третьи уверены, что поиски нужно начать в Куско. Именно там, под древней столицей инков, спрятана система тоннелей — глубоких и извилистых. Считалось, что человек, попавший туда, обречен. На протяжении столетий энтузиасты со всего мира пытались отыскать эти катакомбы. Некоторым, как гласит городская молва, улыбнулась удача.В 1952-м группа спелеологов из США и Франции во главе с Филиппом Ламонтьером обнаружила в окрестностях Куско пещеру. Вход был тщательно замурован: на то, чтобы открыть его, ушло четыре дня.Наконец ученые проникли внутрь. А спустя десять дней на поверхность поднялся лишь один Ламонтьер. Старожилы вспоминали, что он держал в руках набитый чем-то доверху рюкзак и твердил о каких-то "золотых стенах" и "серебряных потолках".При этом француз был сильно напуган. Очень быстро у него обнаружили симптомы бубонной чумы. Местные жители пришли к выводу: Ламонтьер все-таки нашел клад, а проклятие Руминьяви не выдумка.В начале 2000-х перуанские археологи решили разобраться в этой истории и запустили масштабный проект по составлению карты подземелий Куско.Загадочное инкское словоНо вот вопрос: как понять, где копать? Помогли испанские летописи и хроники. Оказалось, в документах довольно часто упоминаются всевозможные ходы и лабиринты.Так, в записях 1594-го некий монах сообщает: "При строительстве храма Общества Иисуса были приняты все меры, чтобы Чинкана оставался нетронутым. Основание собора и будущего дома епископа возводили с чрезвычайной осторожностью".Это был настоящий джекпот. Ведь упомянутый храм благополучно стоит на том же самом месте. Но главная подсказка: слово "чинкана" у инков обозначало "лабиринт".Начались активные работы. И только в прошлом году удача наконец улыбнулась ученым. Георадары зафиксировали обширную аномалию — множественные пустоты, похожие на коридоры."Их общая протяженность достигает 1750 метров. Ходы соединяют несколько важных мест, включая храм Кориканча и крепость Саксайуаман (в двух километрах от Куско. — Прим. ред.)", — рассказал на пресс-конференции руководитель раскопок археолог Хорхе Калеро Флорес.Однако пока нельзя утверждать, что подземелье — это та самая легендарная сокровищница инков. Приборы не зафиксировали внутри повышенного содержания каких-либо металлов. Наоборот, акустические замеры показали: вероятнее всего, траншеи облицованы хоть и до блеска отполированным, но простым камнем.Подозрительно молчатДовольно скоро родилась иная версия: обнаруженная сеть туннелей может быть гробницей последнего императора инков Атауальпы. Его захоронение до сих пор не найдено. И у Чинкана, как выяснилось, есть все шансы на звание царской усыпальницы."Ширина коридоров — два с половиной — три метра. Высота — чуть более полутора. Вполне подходит для того, чтобы погребальная процессия пронесла здесь на носилках Великого Инку, как то предписывал обычай", — предположила Флорес.Кроме того, на подходе к Кориканча (древнему храму в Куско) один из туннелей заметно расширяется и раздваивается. Один его рукав ведет в просторный зал. К сожалению, этот участок залегает слишком глубоко, исследовать его нельзя — георадары попросту не достанут.Коллега Хорхе Калеро Флореса археолог Милдред Фернандес надеется, что работы возобновятся, если городские власти Куско дадут разрешение на полноценные раскопки. Но чиновники пока молчат.Быть может, в ближайшее время что-то расскажут их коллеги из Лимы. Ведь никогда не знаешь, где найдешь. А инки были мастера по части тайн и секретов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260826/1065202330.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260823/vse-bylo-po-drugomu-uchenye-proyasnili-temnoe-mesto-v-biblii-1065137609.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260713/klimaticheskiy-ad-uchenye-vyyasnili-pochemu-na-samom-dele-ischezli-mayya-1064329127.html
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история, инки, латинская америка, тайны, аналитика
история, инки, латинская америка, тайны, аналитика
В центре Лимы обнаружили серию подземных сооружений времен инков. Внутри, как выяснилось, совершали человеческие жертвоприношения. Жуткая находка натолкнула ученых на мысль о легендарном золоте императора. Несметные сокровища спрятали незадолго до прихода испанцев. Поиски идут уже несколько столетий, и теперь подсказка есть. Подробнее - в материале Сергея Проскурина для РИА Новости.
Это сегодня район Мирафлорес — оазис урбанистики: зеленые улицы, фешенебельные многоквартирные дома, парки и прочее. А когда-то здесь, в самом сердце Лимы, вершилась история одной из могущественнейших цивилизаций.
Теперь об этом напоминают лишь 25-метровая пирамида из кирпича-сырца Уака Пукльяна — осколок той эпохи — и редкие, но сенсационные находки. Вроде той, что археологи сделали совсем недавно.
Специалисты из Национального университета Сан-Маркоса проводили раскопки прямо у подножия монументального сооружения. На относительно небольшой глубине — около двух-трех метров — они наткнулись на нечто странное.
Сперва в грунте стали попадаться увесистые булыжники. Как показало дальнейшее исследование, речные, что нехарактерно для здешних мест. Затем вскрылась некая камера по типу желоба — узкая и длинная. Явно дело рук человека.
Сомнения отпали, когда на дне траншеи раскопали скелет.
"Предварительно, это мужчина. Приблизительный возраст установить пока невозможно. Но по косвенным признакам видно, что останки очень древние. Тело было похоронено в канале и лежало на левом боку, черепом к пирамиде", — рассказала руководитель раскопок археолог Глэдис Паз из университета Сан-Маркоса.
Вполне возможно, предположила она, специалисты имеют дело с примером ритуального убийства — такие практиковал народ Лима (культура, процветавшая в одноименной перуанской столице примерно за тысячу лет до инков). А человека принесли в жертву при строительстве священного бассейна — такие нередко встречаются близ индейских культовых сооружений.
Предстоит провести радиоуглеродное исследование останков, после чего можно будет с большей уверенностью сказать что-то об их возрасте. Кроме того, нужно найти тот самый священный бассейн, о котором говорила Глэдис Паз.
Пока некоторым из ее коллег пришла на ум еще одна версия, гораздо более интересная. До наших дней дошло древнее перуанское предание о том, что золото инков никто и никогда не сможет найти. По легенде, последний полководец и вождь сопротивления Руминьяви проклял сокровища, чтобы они не достались испанским завоевателям.
Одни полагают, что искать золото следует где-то в горах Эквадора. Другие — в Лиме: ведь не просто же так конкистадор Франсиско Писарро после кровопролитного вторжения перенес столицу именно сюда.
А третьи уверены, что поиски нужно начать в Куско. Именно там, под древней столицей инков, спрятана система тоннелей — глубоких и извилистых. Считалось, что человек, попавший туда, обречен. На протяжении столетий энтузиасты со всего мира пытались отыскать эти катакомбы. Некоторым, как гласит городская молва, улыбнулась удача.
В 1952-м группа спелеологов из США и Франции во главе с Филиппом Ламонтьером обнаружила в окрестностях Куско пещеру. Вход был тщательно замурован: на то, чтобы открыть его, ушло четыре дня.
Наконец ученые проникли внутрь. А спустя десять дней на поверхность поднялся лишь один Ламонтьер. Старожилы вспоминали, что он держал в руках набитый чем-то доверху рюкзак и твердил о каких-то "золотых стенах" и "серебряных потолках".
При этом француз был сильно напуган. Очень быстро у него обнаружили симптомы бубонной чумы. Местные жители пришли к выводу: Ламонтьер все-таки нашел клад, а проклятие Руминьяви не выдумка.
В начале 2000-х перуанские археологи решили разобраться в этой истории и запустили масштабный проект по составлению карты подземелий Куско.
Но вот вопрос: как понять, где копать? Помогли испанские летописи и хроники. Оказалось, в документах довольно часто упоминаются всевозможные ходы и лабиринты.
Так, в записях 1594-го некий монах сообщает: "При строительстве храма Общества Иисуса были приняты все меры, чтобы Чинкана оставался нетронутым. Основание собора и будущего дома епископа возводили с чрезвычайной осторожностью".
Это был настоящий джекпот. Ведь упомянутый храм благополучно стоит на том же самом месте. Но главная подсказка: слово "чинкана" у инков обозначало "лабиринт".
Начались активные работы. И только в прошлом году удача наконец улыбнулась ученым. Георадары зафиксировали обширную аномалию — множественные пустоты, похожие на коридоры.
"Их общая протяженность достигает 1750 метров. Ходы соединяют несколько важных мест, включая храм Кориканча и крепость Саксайуаман (в двух километрах от Куско. — Прим. ред.)", — рассказал на пресс-конференции руководитель раскопок археолог Хорхе Калеро Флорес.
Однако пока нельзя утверждать, что подземелье — это та самая легендарная сокровищница инков. Приборы не зафиксировали внутри повышенного содержания каких-либо металлов. Наоборот, акустические замеры показали: вероятнее всего, траншеи облицованы хоть и до блеска отполированным, но простым камнем.
Довольно скоро родилась иная версия: обнаруженная сеть туннелей может быть гробницей последнего императора инков Атауальпы. Его захоронение до сих пор не найдено. И у Чинкана, как выяснилось, есть все шансы на звание царской усыпальницы.
"Ширина коридоров — два с половиной — три метра. Высота — чуть более полутора. Вполне подходит для того, чтобы погребальная процессия пронесла здесь на носилках Великого Инку, как то предписывал обычай", — предположила Флорес.
Кроме того, на подходе к Кориканча (древнему храму в Куско) один из туннелей заметно расширяется и раздваивается. Один его рукав ведет в просторный зал. К сожалению, этот участок залегает слишком глубоко, исследовать его нельзя — георадары попросту не достанут.
Коллега Хорхе Калеро Флореса археолог Милдред Фернандес надеется, что работы возобновятся, если городские власти Куско дадут разрешение на полноценные раскопки. Но чиновники пока молчат.
Быть может, в ближайшее время что-то расскажут их коллеги из Лимы. Ведь никогда не знаешь, где найдешь. А инки были мастера по части тайн и секретов.