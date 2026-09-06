https://sputnik-abkhazia.ru/20260906/pribory-otkazyvalis-rabotat-chto-nashli-v-indeyskom-labirinte-smerti-1065426057.html

"Приборы отказывались работать": что нашли в индейском "лабиринте смерти"

"Приборы отказывались работать": что нашли в индейском "лабиринте смерти"

Sputnik Абхазия

В центре Лимы обнаружили серию подземных сооружений времен инков. Внутри, как выяснилось, совершали человеческие жертвоприношения. Жуткая находка натолкнула... 06.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-06T14:49+0300

2026-09-06T14:49+0300

2026-09-06T14:49+0300

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В центре Лимы обнаружили серию подземных сооружений времен инков. Внутри, как выяснилось, совершали человеческие жертвоприношения. Жуткая находка натолкнула ученых на мысль о легендарном золоте императора. Несметные сокровища спрятали незадолго до прихода испанцев. Поиски идут уже несколько столетий, и теперь подсказка есть. Подробнее - в материале Сергея Проскурина для РИА Новости.Сомнений нетЭто сегодня район Мирафлорес — оазис урбанистики: зеленые улицы, фешенебельные многоквартирные дома, парки и прочее. А когда-то здесь, в самом сердце Лимы, вершилась история одной из могущественнейших цивилизаций.Теперь об этом напоминают лишь 25-метровая пирамида из кирпича-сырца Уака Пукльяна — осколок той эпохи — и редкие, но сенсационные находки. Вроде той, что археологи сделали совсем недавно.Сперва в грунте стали попадаться увесистые булыжники. Как показало дальнейшее исследование, речные, что нехарактерно для здешних мест. Затем вскрылась некая камера по типу желоба — узкая и длинная. Явно дело рук человека.Сомнения отпали, когда на дне траншеи раскопали скелет."Предварительно, это мужчина. Приблизительный возраст установить пока невозможно. Но по косвенным признакам видно, что останки очень древние. Тело было похоронено в канале и лежало на левом боку, черепом к пирамиде", — рассказала руководитель раскопок археолог Глэдис Паз из университета Сан-Маркоса.Вполне возможно, предположила она, специалисты имеют дело с примером ритуального убийства — такие практиковал народ Лима (культура, процветавшая в одноименной перуанской столице примерно за тысячу лет до инков). А человека принесли в жертву при строительстве священного бассейна — такие нередко встречаются близ индейских культовых сооружений.Проклятие РуминьявиПредстоит провести радиоуглеродное исследование останков, после чего можно будет с большей уверенностью сказать что-то об их возрасте. Кроме того, нужно найти тот самый священный бассейн, о котором говорила Глэдис Паз.Одни полагают, что искать золото следует где-то в горах Эквадора. Другие — в Лиме: ведь не просто же так конкистадор Франсиско Писарро после кровопролитного вторжения перенес столицу именно сюда.А третьи уверены, что поиски нужно начать в Куско. Именно там, под древней столицей инков, спрятана система тоннелей — глубоких и извилистых. Считалось, что человек, попавший туда, обречен. На протяжении столетий энтузиасты со всего мира пытались отыскать эти катакомбы. Некоторым, как гласит городская молва, улыбнулась удача.В 1952-м группа спелеологов из США и Франции во главе с Филиппом Ламонтьером обнаружила в окрестностях Куско пещеру. Вход был тщательно замурован: на то, чтобы открыть его, ушло четыре дня.Наконец ученые проникли внутрь. А спустя десять дней на поверхность поднялся лишь один Ламонтьер. Старожилы вспоминали, что он держал в руках набитый чем-то доверху рюкзак и твердил о каких-то "золотых стенах" и "серебряных потолках".При этом француз был сильно напуган. Очень быстро у него обнаружили симптомы бубонной чумы. Местные жители пришли к выводу: Ламонтьер все-таки нашел клад, а проклятие Руминьяви не выдумка.В начале 2000-х перуанские археологи решили разобраться в этой истории и запустили масштабный проект по составлению карты подземелий Куско.Загадочное инкское словоНо вот вопрос: как понять, где копать? Помогли испанские летописи и хроники. Оказалось, в документах довольно часто упоминаются всевозможные ходы и лабиринты.Так, в записях 1594-го некий монах сообщает: "При строительстве храма Общества Иисуса были приняты все меры, чтобы Чинкана оставался нетронутым. Основание собора и будущего дома епископа возводили с чрезвычайной осторожностью".Это был настоящий джекпот. Ведь упомянутый храм благополучно стоит на том же самом месте. Но главная подсказка: слово "чинкана" у инков обозначало "лабиринт".Начались активные работы. И только в прошлом году удача наконец улыбнулась ученым. Георадары зафиксировали обширную аномалию — множественные пустоты, похожие на коридоры."Их общая протяженность достигает 1750 метров. Ходы соединяют несколько важных мест, включая храм Кориканча и крепость Саксайуаман (в двух километрах от Куско. — Прим. ред.)", — рассказал на пресс-конференции руководитель раскопок археолог Хорхе Калеро Флорес.Однако пока нельзя утверждать, что подземелье — это та самая легендарная сокровищница инков. Приборы не зафиксировали внутри повышенного содержания каких-либо металлов. Наоборот, акустические замеры показали: вероятнее всего, траншеи облицованы хоть и до блеска отполированным, но простым камнем.Подозрительно молчатДовольно скоро родилась иная версия: обнаруженная сеть туннелей может быть гробницей последнего императора инков Атауальпы. Его захоронение до сих пор не найдено. И у Чинкана, как выяснилось, есть все шансы на звание царской усыпальницы."Ширина коридоров — два с половиной — три метра. Высота — чуть более полутора. Вполне подходит для того, чтобы погребальная процессия пронесла здесь на носилках Великого Инку, как то предписывал обычай", — предположила Флорес.Кроме того, на подходе к Кориканча (древнему храму в Куско) один из туннелей заметно расширяется и раздваивается. Один его рукав ведет в просторный зал. К сожалению, этот участок залегает слишком глубоко, исследовать его нельзя — георадары попросту не достанут.Коллега Хорхе Калеро Флореса археолог Милдред Фернандес надеется, что работы возобновятся, если городские власти Куско дадут разрешение на полноценные раскопки. Но чиновники пока молчат.Быть может, в ближайшее время что-то расскажут их коллеги из Лимы. Ведь никогда не знаешь, где найдешь. А инки были мастера по части тайн и секретов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260826/1065202330.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20260713/klimaticheskiy-ad-uchenye-vyyasnili-pochemu-na-samom-dele-ischezli-mayya-1064329127.html

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