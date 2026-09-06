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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 сентября
Sputnik Абхазия
Погода на территории Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления, при прохождении... 06.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-06T18:50+0300
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. В понедельник, 7 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14 до +19°С, днем от +20 до +25°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:Сухум – ночью +18°С, днем +25°С. Гагра – ночью +19°С, днем +25°С. Пицунда – ночью +19°С, днем +25°С. Гудаута – ночью +18°С, днем +24°С. Новый Афон – ночью +19°С, днем +25°С. Очамчыра – ночью +17°С, днем +24°С. Гал – ночью +16°С, днем +27°С. Ткуарчал – ночью +13°С, днем +22°С.
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абхазия, погода в абхазии, погоня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 сентября

18:50 06.09.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукГолуби на бехаловке
Голуби на бехаловке - Sputnik Абхазия, 1920, 06.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода на территории Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления, при прохождении холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. В понедельник, 7 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14 до +19°С, днем от +20 до +25°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +18°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +19°С, днем +25°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +25°С.
Гудаута – ночью +18°С, днем +24°С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +25°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +24°С.
Гал – ночью +16°С, днем +27°С.
Ткуарчал – ночью +13°С, днем +22°С.
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