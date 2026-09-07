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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 сентября
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии во вторник по-прежнему будет под влиянием антициклона с запада. 07.09.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Во вторник, 8 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможны кратковременные осадки локального характера, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды – +26°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 2–3 балла.Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 сентября

19:30 07.09.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумская бухта и отдыхающие на набережной
Сухумская бухта и отдыхающие на набережной - Sputnik Абхазия, 1920, 07.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода на территории черноморского побережья Абхазии во вторник по-прежнему будет под влиянием антициклона с запада.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Во вторник, 8 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможны кратковременные осадки локального характера, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды – +26°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +14°С, днем +23°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +24°С.
Пицунда – ночью +13°С, днем +23°С.
Гудаута – ночью +13°С, днем +23°С.
Новый Афон – ночью +15°С, днем +24°С.
Очамчыра – ночью +12°С, днем +21°С.
Гал – ночью +12°С, днем +21°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +18°С.
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