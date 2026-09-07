https://sputnik-abkhazia.ru/20260907/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-8-sentyabrya-1065447587.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 сентября
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии во вторник по-прежнему будет под влиянием антициклона с запада. 07.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-07T19:30+0300
2026-09-07T19:30+0300
2026-09-07T19:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/09/1063563301_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d2720ea2b5bd00f203b440b0fa134103.jpg
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Во вторник, 8 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможны кратковременные осадки локального характера, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды – +26°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 2–3 балла.Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/09/1063563301_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_aa03cb38efda581c3ac2b85d6f6fcb91.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 сентября
Погода на территории черноморского побережья Абхазии во вторник по-прежнему будет под влиянием антициклона с запада.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Во вторник, 8 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможны кратковременные осадки локального характера, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды – +26°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +14°С, днем +23°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +24°С.
Пицунда – ночью +13°С, днем +23°С.
Гудаута – ночью +13°С, днем +23°С.
Новый Афон – ночью +15°С, днем +24°С.
Очамчыра – ночью +12°С, днем +21°С.
Гал – ночью +12°С, днем +21°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +18°С.