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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 сентября

Sputnik Абхазия

Погода на территории черноморского побережья Абхазии во вторник по-прежнему будет под влиянием антициклона с запада. 07.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-07T19:30+0300

2026-09-07T19:30+0300

2026-09-07T19:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Во вторник, 8 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможны кратковременные осадки локального характера, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды – +26°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 2–3 балла.Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии