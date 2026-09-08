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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 сентября
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием активного выноса тепла с юга. 08.09.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. В среду, 9 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 сентября

18:31 08.09.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода в Абхазии
Погода в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода на территории черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием активного выноса тепла с юга.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. В среду, 9 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды – +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +16°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +16°С, днем +25°С.
Пицунда – ночью +16°С, днем +25°С.
Гудаута – ночью +15°С, днем +24°С.
Новый Афон – ночью +16°С, днем +25°С.
Очамчыра – ночью +16°С, днем +24°С.
Гал – ночью +14°С, днем +24°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +22°С.
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