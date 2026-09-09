https://sputnik-abkhazia.ru/20260909/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-10-sentyabrya-1065505529.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг, 10 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг, 10 сентября
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием активного выноса тепла с юга. 09.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-09T18:31+0300
2026-09-09T18:31+0300
2026-09-09T18:31+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0b/1057479807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42227836b9f5c2a9f01d9c8a78c38860.jpg
СУХУМ, 9 сен – Sputnik. В четверг, 10 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, северо-восточного, юго-западного, западного направлений. Атмосферное давление – повышенное. Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, днем от +22 до +27°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0b/1057479807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f87ab5ed3c385be5187aedda6ce6b1fa.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг, 10 сентября
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием активного выноса тепла с юга.
СУХУМ, 9 сен – Sputnik. В четверг, 10 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, северо-восточного, юго-западного, западного направлений.
Атмосферное давление – повышенное.
Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, днем от +22 до +27°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +17°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +18°С, днем +27°С.
Пицунда – ночью +18°С, днем +27°С.
Гудаута – ночью +17°С, днем +26°С.
Новый Афон – ночью +18°С, днем +27°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +25°С.
Гал – ночью +16°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +14°С, днем +24°С.