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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг, 10 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг, 10 сентября
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием активного выноса тепла с юга. 09.09.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. В четверг, 10 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, северо-восточного, юго-западного, западного направлений. Атмосферное давление – повышенное. Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, днем от +22 до +27°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг, 10 сентября

18:31 09.09.2026
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Лучи уходящего лета_лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 09.09.2026
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Погода на территории черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием активного выноса тепла с юга.
СУХУМ, 9 сен – Sputnik. В четверг, 10 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, северо-восточного, юго-западного, западного направлений.
Атмосферное давление – повышенное.
Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, днем от +22 до +27°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +17°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +18°С, днем +27°С.
Пицунда – ночью +18°С, днем +27°С.
Гудаута – ночью +17°С, днем +26°С.
Новый Афон – ночью +18°С, днем +27°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +25°С.
Гал – ночью +16°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +14°С, днем +24°С.
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