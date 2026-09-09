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Прогноз погоды в Абхазии на четверг, 10 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг, 10 сентября

Sputnik Абхазия

Погода на территории черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием активного выноса тепла с юга. 09.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-09T18:31+0300

2026-09-09T18:31+0300

2026-09-09T18:31+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. В четверг, 10 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, северо-восточного, юго-западного, западного направлений. Атмосферное давление – повышенное. Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, днем от +22 до +27°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии